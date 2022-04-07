Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Голосування за виключення РФ з Ради з прав людини, комендантська година на Київщині та інші важливі події 7 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні Росію можуть виключити з Ради з прав людини, а у деяких населених пунктах Київської області вводять комендантську годину
Важливі події 7 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 7 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 7 квітня, в ООН пройде голосування за виключення Росії з Ради з прав людини. В деяких населених пунктах нашої країни вводиться комендантська година. "Укрзалізниця" продовжить евакуацію населення з гарячих точок.

В ООН пройде голосування за виключення РФ з Ради з прав людини

У четвер, 7 квітня, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй голосуватиме за виключення Росії з Ради з прав людини. Для виключення РФ з Ради потрібна підтримка щонайменше двох третин зі 193 членів Генеральної Асамблеї ООН.

Реклама

Виключення РФ має стати покаранням за її військові злочини у Бучі та інших містах України.

На території Київської області вводиться комендантська година

З 7 січня у Гостомелі запроваджується комендантська година на цілий тиждень. Вона триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.

Категорично забороняється:

Реклама
  • перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;
  • пересуватися транспортом і пішки.

Тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці деблокували об'єкти інфраструктури та зробили їх безпечними для повернення людей.

Крім того, у селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громади комендантську годину подовжено ще на три дні.

Так, комендантська година подовжена від 06:00 7 квітня до 06:00 10 квітня у таких селах:

Реклама
  • Баришівська громада – Рудницьке, Перемога, Лук'янівка;
  • Великодимерська громада – Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове;
  • Калитянська громада – Бервиця, Заворичі, Мокрець.

У Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться від 21:00 6 квітня до 6:00 7 квітня.

Зеленський виступить перед парламентом Кіпру

Президент України Володимир Зеленський 7 квітня виступить зі зверненням до парламенту Кіпру.

За словами спікера Палати представників країни Анніти Деметріу, Володимир Зеленський виступить на спеціальній парламентській сесії у четвер після обіду о 18:00 за київським часом.

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію населення

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 квітня.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

  • 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
  • 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів


Покровськ:

  • 12:00 – 7933 Покровськ – П’ятихатки
  • 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
  • 14:00 – 7935 Покровськ – П’ятихатки
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Інші:

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 17:00 – 7731 П’ятихатки – Львів
  • 19:00 – 7733 П’ятихатки – Львів
  • 20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Також "Укрзалізниця" призначила на 7 квітня евакуаційний рейс Інтерсіті+ Дніпро — Львів. Поїзд відправиться о 17:00.

Крім того, свої звичні рейси відновлюють приміські потяги з Харкова до Сум. Потяг №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00 і прибуватиме до Сум о 13:27. Зворотно, з Сум, відправлятиметься потяг №6268 о 14:00, прибуватиме до Харкова о 19:09.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18600
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1324
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43315.6

Binance Coin (BNB)

425.3

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

112.01

Theta (THETA)

3.39

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.94

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

12 квіт

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

12 квіт

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

13 квіт

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

13 квіт

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти