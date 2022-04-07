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Голосование за исключение РФ из Совета по правам человека, комендантский час в Киевской области и другие важные события 7 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 апреля, 06:00
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Сегодня Россию могут исключить из Совета по правам человека, а в некоторых населенных пунктах Киевской области вводят комендантский час
Важные события 7 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 7 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 7 апреля, в ООН пройдет голосование за исключение России из Совета по правам человека. В некоторых населенных пунктах нашей страны вводится комендантский час. "Укрзализныця" продолжит эвакуацию населения с горячих точек.

В ООН пройдет голосование за исключение РФ из Совета по правам человека

В четверг, 7 апреля, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций будет голосовать за исключение России из Совета по правам человека. Для исключения РФ из Совета требуется поддержка не менее двух третей из 193 членов Генеральной Ассамблеи ООН.

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Исключение РФ должно стать наказанием за военные преступления в Буче и других городах Украины.

На территории Киевской области вводится комендантский час

С 7 января в Гостомеле вводится комендантский час на целую неделю. Он продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.

Категорически запрещается:

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  • находиться на улицах и других общественных местах;
  • передвигаться транспортом и пешком.

Временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты деблокировали объекты инфраструктуры и сделали их безопасными для возвращения людей.

Кроме того, в селах Барышевской, Калитянской и Великодымерской общины комендантский час продлен еще на три дня.

Так, комендантский час продлен с 06:00 7 апреля до 06:00 10 апреля в таких селах:

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  • Барышевская община – Рудницкое, Победа, Лукьяновка;
  • Великодымерская община – Большая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Вильне, Гаево, Плотинки, Жердова, Залесье, Захаровка, Кулажинцы, Михайловка, Первомайское, Подлесье, Плоское, Покровское, Светильник, Тарасовка, Шевченково;
  • Калитянская община – Бервица, Заворичи, Мокрец.

В Броварской городской территориальной общине комендантский час вводится с 21:00 6 апреля до 6:00 7 апреля.

Зеленский выступит перед парламентом Кипра

Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля выступит с обращением к парламенту Кипра.

По словам спикера Палаты представителей страны Анниты Деметриу, Владимир Зеленский выступит на специальной парламентской сессии в четверг после обеда в 18.00 по киевскому времени.

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию населения

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 7 апреля.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

  • 10:00 – 274/273 Краматорск – Львов
  • 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
  • 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов

Покровск:

  • 12:00 – 7933 Покровск – Пятихатки
  • 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
  • 14:00 – 7935 Покровск – Пятихатки
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Другие:

  • 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая
  • 17:00 – 7731 Пятихатки – Львов
  • 19:00 – 7733 Пятихатки – Львов
  • 20:00 – 236/235 Черновцы – Кривой Рог
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Также "Укрзализныця" назначила на 7 апреля эвакуационный рейс Интерсити+ Днепр – Львов. Поезд отправится в 17.00.

Кроме того, свои привычные рейсы возобновляют пригородные поезда из Харькова в Сумы. Поезд №6267 будет отправляться из Харькова в 8:00 и прибывать в Сумы в 13:27. Обратно, из Сум, будет отправляться поезд №6268 в 14:00, прибывать в Харьков в 19:09.

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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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