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Готують наступ? У Міноборони назвали кількість військ Білорусі біля кордонів з Україною

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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21 червня, 14:12
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Олександр Мотузяник також оцінив ймовірність вторгнення у північні області
Олександр Мотузяник оцінив ймовірність наступу білоруських військ.
Олександр Мотузяник оцінив ймовірність наступу білоруських військ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях, що межують з Чернігівською, Волинською та Рівненською областями, до семи батальйонів. Загалом це близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Про таке заявив речника Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону.

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Водночас він додав, що в цих областях залишаються російські війська.

"Не скажу їхньої кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартовані. Враховуючи, що сьогодні білоруська сторона надає Росії всю логістику, можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ", – поясив Мотузяник.

Однак від додав, для повторного наступу Росії потрібно провести підготовку.

"Поки що ми цього поки не бачимо", – сказав речник Міноборони.

Він розповів, що станом на зараз білоруська армія налічує понад 60 тисяч осіб і буде збільшена майже на 20 тисяч у зв’язку зі створенням південного оперативного командування.

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Чи можуть білоруські війська напасти на Україну

Речник Міноборони не виключає такої загрози. Водночас, за його словами, для розвитку наступу потрібно створити потужне наступальне угруповання.

"Ми це вже бачили в перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Саме через недружні дії Білорусі Росія так швидко опинилася на околицях Києва. Але тоді було створено дуже потужне угрупування. Зараз такого угруповання ми не бачимо", – каже Мотузяник.

Мотузяник також пояснив, для чого Білорусь та Росія утримують свої угрупування біля українських кордонів на півночі нашої країни.

"Така російська тактика станом на сьогодні – основний удар Луганщина, Донеччина, решта – постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо: щойно ми звідти заберемо підрозділи, вони (загарбники – ред.) можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього не бачимо, проте ми вимушені укріплювати цей напрямок", – додає Мотузяник.

Раніше ми писали, що радники глави Офісу президента Олексій Арестович та Михайло Подоляк прокоментували чутки про те, що на Україну готується новий напад з боку Білорусі.

Нагадаємо, 15 червня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача через загрозу нападу з боку Білорусі, де виробили превентивні заходи, щоб запобігти швидкому просуванню військ противника.

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