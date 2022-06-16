Зеленський терміново скликав РНБО через загрозу нападу з боку Білорусі

Роздано відповідні доручення

Ми і без Лукашенка знаємо, звідки може готуватись напад на Україну / Колаж "Сьогодні"

Зберігається загроза вторгнення до нашої країни ворожих військ з боку Білорусі. Саме тому 15 червня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача, де розроблялися превентивні заходи, щоб не допустити швидкого просування військ противника.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі програми "Говорить великий Львів".

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Що відомо

"Вчора (15 червня – Ред.) президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно. В результаті є доручення – зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни", – розкрив в ефірі далеко не всі деталі Олексій Данилов.

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