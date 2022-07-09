Хліб із пліснявою та лопати: як окупанти "допомагають" маріупольцям (фото)

Петро Андрющенко розповів про "допомогу" від загарбників

Окупанти намагаються "допомогти" жителям Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники завезли до тимчасово окупованого Маріуполя тульську "гуманітарну допомогу". Однак на ділі виявилося, що в "допомозі" навіть хліб був черствим та з пліснявою.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко.

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"Тульська гуманітарна допомога – дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає сарказму коментувати таку "турботу" про маріупольців", – написав він.

"Перепис" у Маріуполі

Також Петро Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі через окупаційні адміністрації розпочалося чергове збирання особистих даних жителів міста для відновлення житла, проте для цього потрібно, щоб пройшов "референдум".

За його інформацією, окупанти видали наказ терміново провести перепис жителів – не лише тих, хто залишився в місті, а й тих, хто евакуювався.

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Раніше в Маріупольській міській раді повідомили, що російські окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у місті – місцевим жителям доведеться або замерзати, або виїжджати. Також загарбники виставили захмарні ціни на предмети гігієни.