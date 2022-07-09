Хлеб с плесенью и лопаты: как оккупанты "помогают" мариупольцам (фото)

Петр Андрющенко рассказал о "помощи" от захватчиков

Оккупанты пытаются "помочь" жителям Мариуполя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики завезли во временно оккупированный Мариуполь тульскую "гуманитарную помощь". Однако на деле оказалось, что в помощи даже хлеб был черствым и с плесенью.

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко.

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"Тульская гуманитарная помощь – дно дна российской помощи. Плесневый черствый хлеб и лопаты. Даже не хватает сарказма комментировать такую "заботу" о мариупольцах", – написал он.

"Перепись" в Мариуполе

Также Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе из-за оккупационных администраций начался очередной сбор личных данных жителей города для восстановления жилья, однако для этого нужно, чтобы прошел "референдум".

По его информации, оккупанты издали приказ срочно провести перепись жителей – не только оставшихся в городе, но и тех, кто эвакуировался.

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Ранее в Мариупольском городском совете сообщили, что российские оккупанты не смогут начать отопительный сезон в городе – местным жителям придется либо замерзать, либо уезжать. Также захватчики выставили заоблачные цены на предметы гигиены.