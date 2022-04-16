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Ігор Жовква: У червні Україна стане кандидатом у члени ЄС. Рішення ухвалять у 20-х числах

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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16 квітня, 16:47
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Уряд працює над тим, щоб якнайшвидше заповнити опитувальник, який надав голова Єврокомісії
Ігорь Жовква розповів про перспективи вступу України в ЄС
Ігорь Жовква розповів про перспективи вступу України в ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Процес вступу України до ЄС вже пішов, і він необоротний. Йдеться про кілька років, через які Україна стане повноправним членом ЄС.

Про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сказав журналістам телеканалу "Україна 24" Віолетті Логуновій та Євгену Кисельову в ефірі проекту FREEДОМ.

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Сприймаємо позитивно всі заяви, але ще позитивніше сприймаємо дії. Декілька груп у Європарламенті зробили заяви.

На думку дипломата, заяви – це добре, але дії ще кращі.

"Той опитувальник, який нам надала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, коли була тут у Києві, це дуже важливо. Це означає, що процес уже пішов, і він – необоротний", – сказав Жовква.

За словами дипломата, тепер уряд України працює над тим, щоб якнайшвидше цей опитувальник заповнити. На його основі Єврокомісія підготує свої рекомендації щодо відповідності України Копенгагенським критеріям членства у ЄС.

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"Справді, після цього, а ми не сумніваємося, що на основі отриманої інформації ними від нас ця рекомендація буде позитивною, тоді у червні, під час чергового саміту Європейської ради, ми очікуємо рішення про статус країни кандидата", – переконаний дипломат.

Саміт заплановано на 20 червня. Жовква нагадав, що це лише один із проміжних етапів. Далі мають розпочатися переговори саме про Угоду про вступ.

"Це наступний важливий етап, вінцем якого буде, очевидно, підписання такого договору щодо вступу України до Європейського союзу", – вважає заступник керівника ВП.

Щодо терміну набуття статусу кандидата, Ігор Жовква налаштований оптимістично. На його думку, Україна не може дозволити собі чекати "ні 10, ні 20, ні 50 років".

"Нам не дозволять це люди, а країнам Євросоюзу не дозволять їхні громадяни. Навіть у країнах, які скептично ставилися до вступу України до ЄС, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди, відсоток громадян, які нині підтримують негайний вступ – більше 60-70%", – повідомив дипломат.

Він додав, що, за словами західних експертів, йдеться про кілька років, через які Україна виявиться повноправним членом Європейського союзу. Жовква уточнив, що рішення залежить від консенсусу всіх країн-членів ЄС.

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"Дуже важлива позиція Брюсселя, позиції голови Євроради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, але з їхнього боку є повна підтримка", – зазначив він.

Щоденна робота із членами-державами ЄС продовжується і на рівні президента України.

"Процедура одна і та ж вступу до Євросоюзу, але пройти її потрібно якнайшвидше. Україна подала заявку в умовах війни", – уточнив дипломат.

Жовква також розповів, що на цьому етапі немає сигналів від жодного з урядів країн-членів ЄС проти вступу України до Євросоюзу.

"Жодна з 27 країн не висловилася проти. На саміті у Версалі 11 березня було записано, що "Україна є членом нашої спільної європейської сім'ї". Питання лише у швидкості та датах", – резюмував Жовква.

Шлях України до ЄС

  • Президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Представники Євросоюзу шоковані діями російських військових в Україні та пообіцяли допомогти надати докази військових злочинів Міжнародний кримінальний суд.
  • Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
  • 11 березня всі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією. Італія, яка ще зовсім недавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.
  • 1 березня Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Стартувала спеціальна процедура вступу.
  • Зазначимо, віце-президент Європейської комісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що ухвалення України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу.

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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