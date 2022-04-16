Игорь Жовква: В июне Украина станет кандидатом в члены ЕС. Решение примут в 20-х числах

Правительство работает над тем, чтобы как можно быстрее заполнить опросник, который предоставил глава Еврокомиссии

Игорь Жовква рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Процесс вступления Украины в ЕС уже пошел, и он необратим. Речь идет о нескольких годах, спустя которые Украина станет полноправным членом ЕС.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сказал журналистам телеканала "Украина 24" Виолетте Логуновой и Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДОМ.

Реклама

Воспринимаем позитивно все заявления, но еще более позитивно воспринимаем действия. Несколько групп в Европарламенте сделали заявления.

По мнению дипломата, заявления – это хорошо, но действия еще лучше.

"Тот опросник, который нам предоставила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, когда была здесь в Киеве, это очень важно. Это означает, что процесс уже пошел, и он – необратим", – сказал Жовква.

По словам дипломата, сейчас правительство Украины работает над тем, чтобы как можно быстрее этот опросник заполнить. На его основе Еврокомиссия подготовит свои рекомендации о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС.

Реклама

"Действительно, после этого, а мы не сомневаемся, что на основе полученной информации ими от нас эта рекомендация будет позитивной, тогда в июне, во время очередного саммита Европейского совета мы ожидаем решения о статусе страны кандидата", – убежден дипломат.

Саммит запланирован на 20 июня. Жовква напомнил, что это лишь один из промежуточных этапов. Дальше должны начаться переговоры именно о Соглашении о вступлении.

"Это следующий важный этап, венцом которого будет, очевидно, подписание такого договора о вступлении Украины в Европейский союз", – считает заместитель руководителя ОП.

Касательно срока получения статуса кандидата, Игорь Жовква настроен оптимистично. По его мнению, Украина не может позволить себе ждать "ни 10, ни 20, ни 50 лет".

"Нам не позволят это люди, а странам Евросоюза не позволят их граждане. Даже в странах, которые скептически относились к вступлению Украины в ЕС, таких как Германия, Франция и Нидерланды, процент граждан который сейчас поддерживают немедленное вступление – больше 60-70%", – сообщил дипломат.

Он добавил, что со слов западных экспертов, речь идет о нескольких годах, спустя которые Украина окажется полноправным членом Европейского союза. Жовква уточнил, что решение зависит от консенсуса всех стран-членов ЕС.

Реклама

"Очень важна позиция Брюсселя, позиции председателя Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но с их стороны есть полная поддержка", – отметил он.

Ежедневная работа с членами-государствами ЕС продолжается и на уровне президента Украины.

"Процедура одна и та же вступления в Евросоюз, но пройти ее нужно как можно быстрее. Украина подала заявку в условиях войны", – уточнил дипломат.

Жовква также рассказал, что на данном этапе нет сигналов ни от одного из правительств стран-членов ЕС против вступления Украины в Евросоюз.

"Ни одна из 27 стран не высказалась против. На саммите в Версале 11 марта было записано, что "Украина является членом нашей общей европейской семьи". Вопрос только в скорости и датах", – резюмировал Жовква.

Путь Украины в ЕС