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"Ембарго" на російський музичний конкурс, евакуація та інші важливі події 30 квітня

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30 квітня, 06:00
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Всесвітня федерація міжнародних музичних конкурсів підтримала Україну, а "Укрзалізниця" продовжує евакуювати населення із зон бойових дій
Виключення російського конкурсу зі складу всесвітньої федерації, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сегодня"
Виключення російського конкурсу зі складу всесвітньої федерації, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сегодня"

Всесвітня федерація міжнародних музичних конкурсів на підтримку України виключила зі свого складу конкурс ім. Чайковського.

Про це повідомляє Український культурний фонд

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"Багато лауреатів конкурсу імені Чайковського серед провідних майстрів сучасності. Проте перед жорстокою війною росії в Україні федерація не може підтримувати чи мати серед своїх членів конкурс, який фінансується та використовується як рекламний інструмент російським режимом", – зазначили у своєму зверненні представники Всесвітньої федерації міжнародних музичних конкурсів.

Евакуаційні потяги на 30 квітня

Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних поїздів на 30 квітня.

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Розклад руху потягів із Києва:

19:06 44/43 Київ-Пас. – Івано-Франківськ
22:38 46/45 Лозова – Ужгород

Графік руху потягів, що курсують 30 квітня із Києва за кордон:

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08:30 715/716 Київ-Пас. – Пшемисль
14:07 749/750 Київ-Пас. – Відень
17:00 705/706 Київ-Пас. – Пшемисль
19:13 67/68 Варшава – Ковель

Потяг, який 30 квітня курсує з Одеси за кордон.

18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

Платні потяги, які 30 квітня курсують із Одеси в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна – Рахів
18:13 78/77 Вінниця – Ковель
18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
20:49 136/135 Одеса-Головна – Чернівці
21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів
21:56 54/53 Одеса-Головна – Дніпро
21:56 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг
22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
22:25 8/7 Кропивницький – Харків-Пас.
23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаїл

Евакуаційні потяги з Харкова

08:30 753 Харків-Пас. – Львів
13:55 46/45 Лозова – Ужгород
14:58 15/16 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
16:13 111/112 Харків-Пас. – Львів
19:27 795/796 Харків-Пас. – Дніпро
20:15 21/22 Харків-Пас. – Трускавець
21:16 164/163 Харків-Пас. – Київ-Пас.
21:43 8/7 Кропивницький – Одеса-Головна

SpaceX запустила півсотні супутників Starlink

Американська компанія SpaceX розгорнула 53 супутники Starlink.

Про це повідомляє SpaceX у twitter.

"Підтверджено розгортання 53 супутників Starlink", – йдеться у повідомленні.

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Літаки 190
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3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
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Артилерія 436
Артилерія
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Засоби ППО 77
Засоби ППО
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РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
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БПЛА 232
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