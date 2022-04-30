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"Эмбарго" на российский музыкальный конкурс, эвакуация и другие важные события 30 апреля

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30 апреля, 06:00
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Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов поддержала Украину, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать население из зон боевых действий
Исключение российского конкурса из состава всемирной федерации, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Исключение российского конкурса из состава всемирной федерации, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов (World Federation of International Music Competitions) в поддержку Украины исключила из своего состава конкурс им. Чайковского.

Об этом сообщает Украинский культурный фонд.

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"Многие лауреаты конкурса имени Чайковского среди ведущих мастеров современности. Однако перед лицом жестокой войны россии в Украине федерация не может поддерживать или иметь среди своих членов конкурс, который финансируется и используется как рекламный инструмент российским режимом", – отметили в своем обращении представители Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов.

Эвакуационные поезда на 30 апреля

Укрзализныця обнародовала расписание эвакуационных поездов на 30 апреля.

Расписание поездов из Киева:

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19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
22:38 46/45 Лозовая – Ужгород

График движения поездов, курсирующих 30 апреля из Киева за границу:

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
14:07 749/750 Киев-Пасс – Вена
17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
19:13 67/68 Варшава – Ковель

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Поезд, который 30 апреля курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 30 апреля курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
18:13 78/77 Винница – Ковель
18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр
21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

Эвакуационные поезда из Харькова

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
16:13 111/112 Харьков-Пасс – Львов
19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

SpaceX запустила полсотни спутников Starlink

Американская компания SpaceX развернула 53 спутника Starlink.

Об єтом сообщает SpaceX в twitter.

"Подтверждено развертывание 53 спутников Starlink", – говорится в сообщении.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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