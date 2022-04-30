"Эмбарго" на российский музыкальный конкурс, эвакуация и другие важные события 30 апреля

Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов (World Federation of International Music Competitions) в поддержку Украины исключила из своего состава конкурс им. Чайковского.
Об этом сообщает Украинский культурный фонд.
"Многие лауреаты конкурса имени Чайковского среди ведущих мастеров современности. Однако перед лицом жестокой войны россии в Украине федерация не может поддерживать или иметь среди своих членов конкурс, который финансируется и используется как рекламный инструмент российским режимом", – отметили в своем обращении представители Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов.
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Эвакуационные поезда на 30 апреля
Укрзализныця обнародовала расписание эвакуационных поездов на 30 апреля.
Расписание поездов из Киева:
19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
22:38 46/45 Лозовая – Ужгород
График движения поездов, курсирующих 30 апреля из Киева за границу:
08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
14:07 749/750 Киев-Пасс – Вена
17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
19:13 67/68 Варшава – Ковель
Поезд, который 30 апреля курсирует из Одессы за границу:
18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
Платные поезда, которые 30 апреля курсируют из Одессы в пределах Украины:
15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
18:13 78/77 Винница – Ковель
18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр
21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
Эвакуационные поезда из Харькова
08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
16:13 111/112 Харьков-Пасс – Львов
19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
SpaceX запустила полсотни спутников Starlink
Американская компания SpaceX развернула 53 спутника Starlink.
Об єтом сообщает SpaceX в twitter.
"Подтверждено развертывание 53 спутников Starlink", – говорится в сообщении.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."