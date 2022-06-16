"Історична місія" – ексдержсекретар США Кісінджер назвав велике досягнення Зеленського

Зеленський походить із середовища, яке ніколи не з'являлося в керівництві України

Генрі Кісінджер захопився Зеленським. Фото: "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський зіткнувся зі спробою Росії повернути Україну у залежне становище, але зміг згуртувати народ для захисту країни. Про це заявив ексдержсекретар США Генрі Кісінджер в інтерв'ю The Sunday Times.

"Немає жодних сумнівів у тому, що Зеленський виконав історичну місію. Він походить із середовища, яке ніколи не з'являлося в українському керівництві в жодний історичний період", – сказав Кісінджер, натякаючи на єврейське походження українського президента.

Реклама

Він також наголосив, що Зеленський згуртував свою країну та світову громадську думку.

"А потім він зіткнувся зі спробою Росії повернути Україну в повністю залежне та підлегле становище. І він історично згуртував свою країну та світову громадську думку. Це його велике досягнення", – сказав Кісінджер.

Нагадаємо, раніше Генрі Кісінджер натякнув на компроміс з Росією, який нібито має запропонувати Україна заради припинення війни та відчуження Москви – віддати частину територій.

Реклама

Однак після різкої відповіді Зеленського ексдержсекретар США заявив, що Росія вже програла "стратегічну" війну проти України. Таким чином, політик змінив свою думку щодо війни Російської Федерації з Україною.