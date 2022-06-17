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Підсумки візиту лідерів ЄС до Києва. Про що могли говорити за зачиненими дверима та на що чекати Україні

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17 червня, 14:25
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Разом з експертами ми спробували з'ясувати, якою була головна мета приїзду в Україну Макрона, Шольца, Драгі та Йоханніса.
В Україні відбулася історична зустріч. Відразу чотири лідери ЄС приїхали до Києва для переговорів із Володимиром Зеленським. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні відбулася історична зустріч. Відразу чотири лідери ЄС приїхали до Києва для переговорів із Володимиром Зеленським. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 16 червня до Києва прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Про що говорили ключові європейські політики з президентом України Володимиром Зеленським, які заяви прозвучали за підсумками зустрічі та на що чекати Україні від цих переговорів?

Історична зустріч

До останнього моменту приїзд трьох європейських лідерів був оповитий таємницею – про їхній приїзд написало одне з німецьких ЗМІ, проте офіційні джерела візит не підтверджували, а посольство Франції взагалі натякало, що Макрон приїде не цього разу. Але глави держав все ж таки приїхали до столиці України, причому навіть у більшому складі, ніж анонсувалося у пресі. Разом із Шольцем, Макроном та Драгі прибув президент Румунії Клаус Йоханніс.

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Приїхавши до Києва потягом, євролідери відвідали розгромлений російськими окупантами Ірпінь, де змогли на власні очі переконався, що Росія налаштована виключно на знищення у війні проти України. після чого вирушили до Маріїнського палацу на зустріч із Зеленським.

Шольц, Макрон, Драгі та Йоганніс відвідали Ірпінь.
Шольц, Макрон, Драгі та Йоганніс відвідали Ірпінь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Про що заявили європейські лідери

Після завершення переговорів політики провели спільну прес-конференцію, на якій зробили низку важливих заяв. Зокрема, було сказано таке:

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Макрон

  • "Вибір на користь війни, руйнувань та хаосу, на користь збройної агресії проти суверенної держави та підкорення вільного народу ми ніколи не сприймемо".
  • "Європа – пліч-о-пліч з Україною до перемоги, і обличчя цієї перемоги – це вільна і незалежна, мирна і спокійна Україна".
  • "Ми посилимо військову підтримку, зокрема САУ CAESAR, які дозволять військовим ефективніше захищатись від російської агресії".

Водночас президент Франції підкреслив, що союзники з НАТО мають домовленість не передавати Україні штурмові літаки і танки, щоб "не вступати у війну з Росією".

"Це офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонною зброєю, але не вступаємо у війну з Росією. І тому певних видів озброєння, наприклад, штурмові літаки або танки домовлено не постачати. І президент Зеленський в курсі цього", – сказав Макрон. .

Еммануель Макрон: "Європа – пліч-о-пліч з Україною до перемоги"
Еммануель Макрон: "Європа – пліч-о-пліч з Україною до перемоги"

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Шольц

  • "Ми не лише хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо — фінансова, гуманітарна, а також коли йдеться про озброєння, буде продовжено. І ми продовжимо її надавати доти, доки це буде необхідно для боротьби України за незалежність".
  • "Росія силою намагається пересунути кордони всередині Європи, і це є неприйнятним. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня стала на бік України".
  • "Німеччина давно зламала свою державну традицію — ми почали постачати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі стільки, скільки Україна потребуватиме. Ми також пообіцяли поставити установки "Іріс", які захищатимуть цілі міста від повітряних нападів. Ми також домовилися з США та Великобританією, що постачатимемо установки залпового вогню".

Олаф Шольц: "Росія силою намагається пересунути кордони всередині Європи, і це є неприйнятним"
Олаф Шольц: "Росія силою намагається пересунути кордони всередині Європи, і це є неприйнятним"

Драгі

  • "Росія, на жаль, не йде назустріч. Нам треба боротися з цією проблемою хоробро та зі сміливістю, яку виявив президент Зеленський. Ми маємо діяти всі разом".
  • "Ми все відновимо. Зруйнували дитячі садки, розорили дитячі садки. Все буде відновлено. Воно (відновлення – ред.) вже почалося".
  • "Весь світ на вашому боці".

Маріо Драгі: "Ми маємо діяти всі разом"
Маріо Драгі: "Ми маємо діяти всі разом"

Йоханніс

  • "Ми тут, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським та українським народом"
  • "Наш обов'язок — діяти. Наша відповідальність полягає в тому, щоб не прогаяти цього випадку допомогти нашим українським друзям знайти нове майбутнє".
  • "Я знову наполегливо закликаю міжнародне кримінальне правосуддя – притягнути до відповідальності всіх російських злочинців".

Клаус Йоханніс: "Ми тут, щоб показати нашу рішучу підтримку"
Клаус Йоханніс: "Ми тут, щоб показати нашу рішучу підтримку"

Статус кандидата на членство у ЄС

Європейські лідери також заявили про підтримку негайного надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюз.

"Ми всі четверо підтримуємо негайний статус кандидата на членство", – заявив Макрон.

Його слова підтвердив прем'єр-міністр Італії.

"Сьогодні найважливіший меседж нашої зустрічі в тому, що Італія хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу. Це означає, що вона однозначно підтримуватиме Україну в її статусі кандидата і надалі входить до складу ЄС", – зазначив Драгі.

Підтримку цього рішення висловив і канцлер ФРН Шольц.

"Ми приїхали до Києва з чітким повідомленням – Україна належить до європейської родини. Важливим кроком на повному передумові європейському шляху є статус кандидата на вступ до ЄС. І ми говоритимемо про це наступними днями. Німеччина виступатиме за позитивне рішення", – заявив він.

"Україна має отримати статус кандидата в ЄС якнайшвидше", – додав Йоханніс.

Європейські лідери заявили про свою підтримку негайного надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі
Європейські лідери заявили про свою підтримку негайного надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі

Домовленість за зачиненими дверима?

До речі, про те, що європейські лідери обговорять із Зеленським надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі, ще на початку переговорів політиків говорив "Сьогодні" політолог Вадим Карасьов. На його думку, політики могли гарантувати такий статус в обмін на перемир'я України з Росією.

Приїзд трійки керівників ключових європейських держав говорить про те, що вони привезли план заморожування війни, наприклад, в обмін на статус кандидата в члени ЄС", – сказав нам Карасьов.

Експерт зазначив, що "програма-мінімум" Заходу виконана – Росія ослаблена.

"Україна ж вистояла, зберегла свою державність та продемонструвала гідний військовий потенціал. Тепер, на думку Заходу, можна вести переговори про перемир'я" , – Підсумував Карасьов.

Німецька газета Die Welt також повідомила, що глави європейських держав та урядів, ймовірно, за зачиненими дверима, закликали Зеленського сісти за стіл переговорів із Путіним.

"Економічні збитки, які їхні країни несуть через війну, стає все більше і його важче компенсувати. Економічне зростання різко сповільнилося, а інфляція досягла рекордного рівня", – йдеться у статті.

Такий самий висновок можна зробити із заяви Макрона на прес-конференції.

"Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, тому що одного дня конфлікт має припинитися і повинні початися переговори. Але умови переговорів мають бути визначені Україною: Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України і ніколи не вимагатимуть від України умов", – сказав президент Франції.

Німецька газета Die Welt повідомила, що глави держав, ймовірно, за зачиненими дверима, закликали Зеленського сісти за стіл переговорів із Путіним
Німецька газета Die Welt повідомила, що глави держав, ймовірно, за зачиненими дверима, закликали Зеленського сісти за стіл переговорів із Путіним

Чого чекати на Україну

Вадим Карасьов вважає, що найближчим часом військово-політичне керівництво України почне готуватися до охолодження війни та переговорного процесу з Росією.

"Заява Макрона про те, що Україні не нададуть такої ударної зброї, як літаки і танки, говорить про те, що на Заході прийнято консолідоване рішення забезпечувати ЗСУ лише оборонним озброєнням, щоб уникнути нового витка ескалації. Україні зараз потрібно вибирати – або продовжувати завзяті військові дії без наступальної зброї, або йти шляхом поступового охолодження війни та шукати найсильніші позиції для нас на майбутніх переговорах. Україні дають зрозуміти, що для того, щоб шлях від кандидата до членства в ЄС не був занадто довгим, війну необхідно завершувати і виходити на плато переговорів. Але Україні потрібно її завершити з максимальною вигодою для себе", – каже Карасьов.

Україна вистояла, зберегла свою державність та продемонструвала гідний військовий потенціал. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна вистояла, зберегла свою державність та продемонструвала гідний військовий потенціал. Фото: колаж "Сьогодні"

В той же час політолог Ігор Петренко сумнівається, що європейські лідери вели торги із Зеленським.

"Публічні заяви політиків кажуть протилежне. Вони були шоковані тим, що сталося в Ірпені і завили про нові постачання зброї. Якщо глави європейських держав почнуть підштовхувати Україну до перемир'я, це не лише суперечитиме позиції США та Британії, які наполягають на беззастережній перемозі України, а й викличе невдоволення жителів Європи, які вимагають посилити тиск на Росію. Такі пропозиції внесли б розкол до об'єднаного Заходу", – каже "Сьогодні" Петренко.

На думку експерта, Україна не готова на переговори з Росією.

"Позиція Зеленського – жорстка. Україна не може програти, а переговори можуть бути лише після виведення російських військ та деокупації наших територій. І в цьому нас підтримує Захід", – підсумував Петренко.

Ігор Петренко: "Переговори можуть бути лише після виведення російських військ та деокупації українських територій". Фото: Facebook
Ігор Петренко: "Переговори можуть бути лише після виведення російських військ та деокупації українських територій". Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що канцлер Німеччини Шольц наголосив – Мир на умовах Путіна неможливий.

Також ми інформували, що у п'ятницю, 17 червня, Єврокомісія підтримала статус кандидата у члени ЄС для України.

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Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

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