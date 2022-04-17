З Маріуполя поїздом евакуювали понад 250 біженців

Вони виїхали поїздом до Львова спеціальним рейсом "Укрзалізниці"

З Маріуполя евакуювали 250 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

З Маріуполя до Львова евакуювали ще 250 біженців. Вони вирушили поїздом 220/219 із Запоріжжя 17 квітня.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

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Евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж відбувається за графіком.

В УЗ зазначили, що точний час відправки більше не вказують в повідомленнях з міркувань безпеки. Його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.

"Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших родин з Донбасу", – додали в "Укрзалізниці".

Як курсуватимуть евакуаційні потяги 17 квітня

22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас.

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

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