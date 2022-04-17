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З Маріуполя поїздом евакуювали понад 250 біженців

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 квітня, 13:18
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Вони виїхали поїздом до Львова спеціальним рейсом "Укрзалізниці"
З Маріуполя евакуювали 250 людей.
З Маріуполя евакуювали 250 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

З Маріуполя до Львова евакуювали ще 250 біженців. Вони вирушили поїздом 220/219 із Запоріжжя 17 квітня.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

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Евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж відбувається за графіком.

В УЗ зазначили, що точний час відправки більше не вказують в повідомленнях з міркувань безпеки. Його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.

"Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших родин з Донбасу", – додали в "Укрзалізниці".

Як курсуватимуть евакуаційні потяги 17 квітня

  • 22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас.
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
  • 06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

Раніше ми писали:

  • Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар по шляхопроводу у районі станції Барвінкове.
  • 4 квітня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що мирним громадянам необхідно виїхати з області у безпечніші райони.

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Гелікоптери 146
Гелікоптери
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Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артилерія 376
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
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РСЗВ 127
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 148
БПЛА
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Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
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Транспорт
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