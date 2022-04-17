Из Мариуполя эвакуировали поездом более 250 беженцев

С Мариуполь во Львов эвакуировали еще 250 беженцев. Они отправились поездом 220/219 из Запорожья 17 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Эвакуация из Покровска в Чоп и из Лозовой в Ужгород и Хмельницкий сегодня тоже происходит по графику.
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В УЗ отметили, что точное время отправки больше не указывают в сообщениях из соображений безопасности. Его можно узнать на горячей линии 0800503111 или на вокзалах.
"Мест хватит всем, рекомендуем не медлить с эвакуацией ваших семей из Донбасса", – добавили в "Укрзализныце".
Как будут курсировать эвакуационные поезда 17 апреля
- 22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пас.
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 – 233/234 Чоп – Днепр
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
- 06:00 – 201/209 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
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