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Кадировці та вагнерівці добивали поранених солдатів РФ при відході від Києва – екс-глава СБУ Наливайченко

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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9 квітня, 16:36
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Російському командуванню не потрібні поранені бійці, які не впоралися із завданням
Наливайченко розповів про ситуацію в армії РФ
Наливайченко розповів про ситуацію в армії РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Після відступу від Києва російські військові добивали своїх поранених солдатів. Вивозити з України їх ніхто не збирався.

Про це на Youtube-каналі "Україна 24" розповів депутат України та екс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

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За його словами, російське керівництво дало команду не забиратися з України солдатів, які постраждали внаслідок бойових дій.

"Зараз спливають вкрай неприємні факти для самих російських військових, які відбувалися в Київській області. На жаль, найстрашніше для нас – там був геноцид українського народу. Командування РФ розпорядилося не забирати поранених російських військових з Київської області, бо на той час і зараз вже були переповнені шпиталю і в Білорусі, і на територію Росії їх ніхто не збирався перевозити та евакуювати. Їх просто там кидали, а тих, хто ще намагався ще рухатися, добивали свої ж, кадировці чи вагнерівці", – розповів Наливайченко.

Також він зазначив, що у багатьох містах вводиться посилена комендантська година для того знайти військових РФ, які після поранень ховаються.

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"Ви зараз знаєте, що закриваються міста на кілька діб, це робиться для того, щоб зачистки там виявляли саме недобитих. Недобитих у тому сенсі, що самі поранені ховалися від своїх. І ці свої залишили їх нам", – розповів депутат.

Як РФ позбавляється солдатів

Полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдатів, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних. Напередодні затримано ще одного військового РФ. Телефонуючи своїм батькам до Росії, він розповів про те, що насправді відбувається на війні в Україні.

"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похорон не прийшов", – Розповів росіянин.

Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, де він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових. Окупант розповів, що його колег просто використовують як принаду для Збройних Сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили, другу вдається пройти.

Інший військовий зателефонував додому в РФ і розповів дружині, що чекає на загибель будь-якої миті. Військовий назвав агресію проти України "купленою" та розповів про величезні втрати.

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Раніше СБУ перехопила телефонну розмову російських омоновців , спрямованих на Україну. Як розповіли військові РФ, красноярців взагалі розбили в "дим" із танків та мінометів. Їхній підрозділ також зазнав тяжких втрат.

В одній із перехоплених телефонних розмов дружина запитала свого чоловіка, чи може він викопати собі яму і там сховатись . За її словами, в Україні гірше, ніж у Сирії.

Ще один російський військовий скаржився мамі, що думав, що їде в Україну на кілька днів, і він одягнений не за погодою. Російський окупант поскаржився рідним, що йому холодно.

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