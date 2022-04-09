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Кадыровцы и вагнеровцы добивали раненых солдат РФ при отходе от Киева – экс-глава СБУ Наливайченко

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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9 апреля, 16:36
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Российскому командованию не нужны раненые бойцы, которые не справились с задачей
Наливайченко рассказал о ситуации в армии РФ
Наливайченко рассказал о ситуации в армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

После отступления от Киева российские военные добивали своих же раненых солдат. Вывозить из Украины их никто не собирался.

Об этом на Youtube-канале "Украина 24" рассказал депутат Украины и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

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По его словам, российское руководство дало команду не забираться из Украины солдат, которые пострадали в результате боевых действий.

"Сейчас всплывают крайне неприятные факты для самих российских военных, которые происходили в Киевской области. К сожалению, самое страшное для нас – там был геноцид украинского народа. Командование РФ распорядилось не забирать раненых российских военных с Киевской области потому, что на то время и сейчас уже были переполнены госпиталя и в Беларуси, и на территорию России их никто не собирался перевозить и эвакуировать. Их просто там бросали, а тех, кто еще пытался еще двигаться добивали свои же, кадыровцы или вагнеровцы", – рассказал Наливайченко.

Также он отметил, что во многих городах вводится усиленный комендантский час для того найти военных РФ, которые после ранений прячутся.

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"Вы сейчас знаете, что закрываются города на несколько суток, это делается для того, чтобы зачистки там выявляли именно недобитых. Недобитых в том смысле, что сами раненые прятались от своих же. И эти свои оставили их нам", – рассказал депутат.

Как РФ избавляется от солдат

Пленный российский оккупант рассказал о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненых солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных. Накануне задержан еще один военный РФ. Звоня по телефону своим родителям в Россию, он рассказал о том, что на самом деле происходит на войне в Украине.

"Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла", – рассказал россиянин.

Служба безопасности Украины перехватила разговор русского солдата со своей сестрой, в котором он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных Сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, второй удается пройти.

Другой военный позвонил домой в РФ и рассказал жене, что ожидает гибели в любой момент. Военный назвал агрессию против Украины "купленной" и рассказал об огромных потерях.

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Ранее СБУ перехватила телефонный разговор российских омоновцев, направленных в Украину. Как рассказали военные РФ, красноярцев вообще разбили в "дым" из танков и минометов. Их подразделение также понесло тяжелые потери.

В одном из перехваченных телефонных разговоров жена спросила своего мужа, может ли он выкопать себе яму и там спрятаться. По ее словам, в Украине хуже, чем в Сирии.

Еще один российский военный жаловался маме, что он думал, что едет в Украину на несколько дней, и он одет не по погоде. Российский оккупант пожаловался родным, что ему холодно.

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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