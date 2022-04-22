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"Як Чікатіло, спокійний". СБУ перехопила розмову психічно хворого окупанта

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МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 17:51
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Хлопець по телефону стверджує, що хвороба йому іде на користь і називає себе "маніяком"
Військові РФ продовжують дивувати українців
Військові РФ продовжують дивувати українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники завдали таких втрат російській армії, що для поповнення власних лав РФ набирає навіть психічно хворих юнаків. З однієї з перехоплених СБУ розмов чути, як мати окупанта переживає за здоров'я сина, який страждає на психічні розлади.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Він переконує, що "с моими психическими расстройствами это (війна, – ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…".

Така відповідь злякала навіть його матір.

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"Тільки психопати здатні творити такі звірства, які ми побачили у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших містах України… Пробачити таке неможливо. Російські загарбники обов’язково відповідатимуть за всі злочини, які вони вчинили на нашій землі. Слідчі та оперативні підрозділи СБУ активно над цим працюють", – додають в СБУ.

Росія може готувати провокації на Великдень в Україні

Російські окупанти можуть влаштувати провокації на Великдень в Україна. Правоохоронці закликають віруючих бути особливо пильними у цей період.

"Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят та церковних богослужінь в Україні. Так росЗМІ вже готують основу для провокацій з боку армії РФ і заздалегідь переводять відповідальність за них на представників "націоналістичних об'єднань", – йдеться у повідомленні.

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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

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