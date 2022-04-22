"Как Чикатило, спокойный". СБУ перехватила разговор психически больного оккупанта

Парень по телефону утверждает, что болезнь ему идет на пользу и называет себя "маньяком"

Военные РФ продолжают удивлять украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных юношей. На одном из перехваченных СБУ разговоров слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Реклама

Он убеждает, что "с моими психическими расстройствами это (війна, – ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…".

Такой ответ испугал даже его мать.

Реклама

"Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины. Простить это невозможно. Российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле. Следователи и оперативные подразделения СБУ активно над этим работают", – добавляют в СБУ.

Россия может готовить провокации на Пасху в Украине

Российские оккупанты могут устроить провокации на Пасху в Украине. Правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными в этот период.

"Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Так росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ и заранее переводят ответственность за них на представителей "националистических объединений", – говорится в сообщении.

Реклама

Читайте также: