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Кім: Обстріли збільшилися, але нас не налякати

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31 березня, 21:13
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За словами голови Миколаївської ОВА, ще день-два і планують відновити максимальну продуктивність
Віталій Кім заявив, що окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Фото: колаж "Сьогодні"
Віталій Кім заявив, що окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.

Відповідне відеозвернення Кім опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Ще день-два, і ми відновимо максимальну продуктивність. Встановили печатки, реєстри, списки, закінчимо рятувальну операцію. Вже перерозподілили всіх людей та зібрали команду. Також оновили завдання, щоб максимально ефективно надавати зас**нцям. Щодо театру бойових дій: ми все це запам'ятаємо і за всіх помстимось. Тож тепер, хлопці, ви там вибачте, але буде трохи інакше по зустрічі наших недругів", – заявив голова Миколаївської ОВА.

Він розповів, що зараз влада рухається у бік мішені роздачі гуманітарних вантажів, тобто відправляти їх лише туди, де звільнено села. Також трохи допомагатимуть бізнесу і спрощуватимуть переміщення вантажів по області. Крім того, хочуть змістити лінію оборони.

"У нас збільшилася кількість обстрілів, щоразу щось стріляють, хочуть нас налякати. Нічого не вийде, багато людей зараз повертається до міста. Все гаразд, працюємо. Пізніше буде ще краще", – додав Кім.

Кім попросив громадян повідомляти про розбиту техніку ворога та боєприпаси

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликає місцевих жителів повідомляти про техніку ворога.

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Телефонувати за наведеними нижче номерами телефонів або писати на електронну пошту потрібно, якщо:

  • ви бачили чи знаєте, де є техніка (навіть підбита) чи снаряди ворога;
  • якщо у вас вдома (наприклад, у гаражі) стоїть військова техніка та боєприпаси окупантів.

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Контакти: 0932542720, 0978563433, пошта [email protected]

"Зараз той момент, коли нам це необхідно і було б дуже корисним для нашої перемоги над м*даками", – сказав Кім.

Обстановка у Миколаївській області

  • Вночі 24 березня ЗСУ збили літак та одну крилату ракету ворога. Летіло не в Миколаївську область, а у бік Кривого Рогу.
  • 23 березня стало відомо, що по Миколаївській області російські окупанти все частіше запускають ракети з кораблів, що базуються у Севастополі. Тож у регіоні частіше стали звучати сигнали повітряної тривоги.
  • З перехоплень СБУ стало відомо, що військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, які ведуть бої на Миколаївщині, зазнають поразки, перебувають в облозі та деморалізовані. Їм страшніше, ніж було у Чечні.
  • 15 березня стало відомо, що у Вітовському районі Миколаївської області зникли староста Микола Струтинський та голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко. Досі про них нічого не відомо.

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