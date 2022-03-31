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Ким: Обстрелы увеличились, но нас не напугать

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31 марта, 21:13
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По словам главы Николаевской ОВА, еще день-два и планируют восстановить максимальную производительность
Виталий Ким заявил, что оккупанты продолжают обстреливать Николаев. Фото: коллаж "Сегодня"
Виталий Ким заявил, что оккупанты продолжают обстреливать Николаев. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать народ.

Соответствующее видеообращение Ким опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Еще день-два, и мы восстановим максимальную производительность. Установили печати, реестры, списки, закончим спасательную операцию. Уже перераспределили всех людей и собрали команду. Также обновили задачи, чтобы максимально эффективно надавать зас**нцам. По театру боевых действий: мы все это запомним и за всех отомстим. Так что теперь, ребята, вы там извините, но будет немного по-другому по встрече наших недругов", – заявил глава Николаевской ОВА.

Он рассказал, что сейчас власть двигается в сторону мишени раздачи гуманитарных грузов, то есть отправлять их только туда, где освобождены села. Также будут немного помогать бизнесу и упрощать перемещение грузов по области. Кроме того, хотят сместить линию обороны.

"У нас увеличилось количество обстрелов, каждый раз что-то стреляют, хотят нас напугать. Ничего не получится, множество людей сейчас возвращаются в город. Все в порядке, работаем. Позже будет еще лучше", – добавил Ким.

Ким попросил граждан сообщать о разбитой технике врага и боеприпасах

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призывает местных жителей сообщать о технике врага.

Звонить по указанным ниже номерам телефонов или писать на электронную почту нужно, если:

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  • вы видели или знаете, где есть техника (даже подбитая) или снаряды врага;
  • если у вас дома (например, в гараже) стоит военная техника и боеприпасы оккупантов.

Контакты: 0932542720, 0978563433, почта [email protected]

"Сейчас тот момент, когда нам это необходимо и было бы очень полезно для нашей победы над м*даками", – сказал Ким.

Обстановка в Николаевской области

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