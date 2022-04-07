Кім показав, як під Миколаєвом ЗСУ знищують танки загарбників

Клас знову продемонстрував вітчизняний комплекс "Стугна-П"

Знищення техніки та окупантів відбувається у Миколаївській області щодня, запевняє Кім / Колаж "Сьогодні"

На Миколаївщині українські захисники продовжують знищувати ворожу техніку. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім виклав відео ювелірної роботи українських бійців на вітчизняній установці.

Про це Віталій Кім повідомив на своїй сторінці у телеграм-каналі.

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Що відомо

За словами чиновника, наші військовослужбовці за допомогою протитанкового ракетного комплексу розробки Державного Київського конструкторського бюро "Промінь" "Стугни-П" знищили російський танк.

Зі словами "Ви нам розбили вікно в будинку, ми вам знищили танк" наші бійці після точного удару біжать знищувати ворога до підбитої техніки.

Нагадаємо, "Стугна-П" – протитанковий ракетний комплекс, який розробили та створили в Україні. Для наведення на ціль система використовує лазерний промінь із великою дальністю. Комплекс може вести вогонь ракетами калібру 130 мм із різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

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Успіхи "Стугни-П"