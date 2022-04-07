Ким показал, как под Николаевом ВСУ уничтожают танки захватчиков

Класс опять продемонстрировал отечественный комплекс "Стугна-П"

Уничтожение техники и оккупантов идет в Николаевской области ежедневно, уверяет Ким / Коллаж "Сегодня"

В Николаевской области украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выложил видео ювелирной работы украинских бойцов на отечественной установке.

Об этом Виталий Ким сообщил на своей странице в телеграм-канале.

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Что известно

По словам чиновника, наши военнослужащие при помощи противотанкового ракетного комплекса разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" "Стугны-П" уничтожили российский танк.

Со словами "Вы нам разбили окно в доме, мы вам уничтожили танк" наши бойцы после точного удара бегут уничтожать врага к подбитой технике.

Напомним, "Стугна-П" – противотанковый ракетный комплекс, который разработали и создали в Украине. Для наведения цели система использует лазерный луч с большой дальностью. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.

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Успехи "Стугны-П"