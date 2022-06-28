Кім розповів про загиблих та поранених після обстрілів Миколаєва (фото, відео)

Окупанти також завдали удару по Очакову

Віталій Кім розповів про ситуацію у Миколаєві. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вночі 28 червня випустили по Миколаєву близько 11 ракет. Також вони обстріляли Очаків. На жаль, є загиблі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Вночі було завдано ракетного удару по Миколаєву, близько 11 ракет. Частину з них збила ППО. Тепер розбираємось", – заявив він.

За словами Кіма, також був обстріл Очакова. Внаслідок цього в місті троє загиблих, шість поранених. Загинула дівчинка шести років, а тримісячна дитина у комі.

"Триває робота ДСНС з розбору завалів", – додав голова ОВА.

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РФ вдарила по Миколаєву

Обстріл Миколаєва

У Миколаєві вранці 28 червня пролунали вибухи. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

"У місті лунають вибухи. Усі в укриття", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Миколаєву касетними снарядами. Пошкодження отримали приватні будинки та автомобіль.