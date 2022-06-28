Ким раскрыл подробности о погибших и раненых после обстрелов Николаева (фото, видео)

Российские оккупанты ночью 28 июня выпустили по Николаеву около 11 ракет. Также они обстреляли Очаков. К сожалению, есть погибшие.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО. Теперь разбираемся", – заявил он.
По словам Кима, также был обстрел Очакова. В результате в городе три погибших, шесть раненых. Погибла девочка шести лет, а трехмесячный ребенок в коме.
"Продолжается работа ГСЧС по разбору завалов", – добавил глава ОВА.
РФ ударила по Николаеву
Обстрел Николаева
В Николаеве утром 28 июня прогремели взрывы. В городе сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
"В городе звучат взрывы. Все в укрытия", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами. Повреждения получили частные дома и автомобиль.