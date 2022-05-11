Кім: Росіяни не хочуть йти в м'ясорубку та ламають свою техніку

Окупанти бояться вмирати і не слухаються наказів командирів

Кім заявив, що окупанти не хочуть виконувати накази командирів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові почали масово саботувати накази своїх командирів. Вони ламають техніку, щоб не йти у наступ. Таке спостерігається на всіх напрямках.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

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Він усіляко підтримав російських військових, котрі відмовляються виконувати злочинні накази.

"Масове явище на всіх напрямках – росіяни саботують накази, не хочуть іти в м'ясорубку. Логічно. Навіщо вмирати? Ламають свою техніку, щоб не виконувати злочинні накази. Підтримую абсолютно. Ламайте техніку, за це нічого не буде, вона й так ламається. Її легко списати", – сказав Кім.

Миколаїв чекає на підкріплення

Глава Миколаївської ОВА розповів, що радіє успіхам ЗСУ на Харківському напрямку. Але водночас Кім чекає підкріплення у своїй області.

"Безмежно радий за Харківський напрямок, те, що женуть наші славні ЗСУ їх за кордон. Чекаємо, коли до нас теж буде підкріплення, щоб ми могли тут трохи поштовхатися", – зазначив Кім.

Він також повідомив, що написав до легіону "Вільна Росія".

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"Туди вступають думаючі росіяни і починають протидіяти режиму Путіна. Подивимося, як дадуть відповідь. Тішить, що такий рух з'явився. Бажаю їм добра. Причому вони борються не за Україну, а проти Путіна. Це різні речі", – сказав Кім.

Окупанти не виконують накази командирів

Одне з останніх радіоперехоплень СБУ показало, що російські солдати хвилюються, що війна може затягнутися і їх протримають на фронті півроку.

Також вони так хочуть вижити, що відверто саботують накази керівництва.

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"Ми зараз якось навіть не поспішаємо з виконанням наказів. Тому що іноді вони змінюються на протилежні", – резюмує окупант.

У СБУ хвалять такий підхід. Але радять краще взагалі ігнорувати накази російських командирів чи скласти зброю, щоби зберегти життя.

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