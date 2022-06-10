Кім заявив про новий обмін полоненими – кого вдалося звільнити

Пройшов уже 11-й обмін між Україною та Росією

Кім заявив про звільнення з полону голови Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відбувся 11-ий обмін полоненими між Україною та російськими загарбниками. Внаслідок цього вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка. Його протримали у полоні два місяці.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім в Telegram.

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Він пояснив, що не міг коментувати обмін, щоб не нашкодити процесу.

"Сьогодні 11-ий був обмін завдяки координаційному штабу з роботи з полоненими. Чому я говорю про це сьогодні? Тому що два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали. Вели переговори ми дуже довго. Тому до цього моменту не міг про це говорити. Але зараз він уже тут, тому його вітаємо", – сказав Кім.

У Росію вивозять полонених військових із Маріуполя

Понад 1000 українських військовослужбовців, які нещодавно здалися у Маріуполі, будуть доставлені до Росії для "наслідкових дій". Росія також планує переправити на російську територію низку інших українських військовополонених.

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"Понад 1000 людей з "Азовсталі" вивезено до Росії. З ними тісно співпрацюють правоохоронні органи", – повідомило джерело в правоохоронних органах.

Наприкінці травня міністерство оборони Росії заявило, що близько 1000 українських солдатів здалися в полон після кількох тижнів боїв на обложеному маріупольському сталеливарному заводі "Азовсталь".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як окупанти ставляться до полонених захисників "Азовсталі".

Водночас, заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія планує розглядати можливості обміну полоненими з Україною лише у випадку, якщо українські військові будуть засуджені.