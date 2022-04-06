Кириленко: Окупанти масово обстрілюють Донецьку область, є жертви (фото)

В Очеретинській громаді пошкоджено не менше 6 житлових будинків, дитячий садок та нежитлове приміщення

Павло Кириленко розповів, що окупанти продовжують обстрілювати Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 6 квітня у Донецькій області російські окупанти продовжують обстріли. Найбільшу активність вороги виявляють у центрі та на півдні області.

Про ситуацію в регіоні повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Яка ситуація в Донецькій області?

Вранці 6 квітня ворог цинічно обстріляв мирних жителів Вугледара, які прийшли одержати гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу – 4 загиблих та 4 поранених.

Двічі під обстріл потрапила Очеретинська громада – відомо про 1 загиблого, пошкоджено не менше 6 житлових будинків, дитячий садок та нежитлове приміщення.

У Мар'їнській громаді внаслідок обстрілу поранено 4 цивільних, пошкоджено 2 будинки.

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Також окупанти відкрили вогонь у напрямку Гродівки та Новогродівки.

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Окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську

Російські окупанти продовжують обстрілювати Краматорськ Донецької області, напередодні ракетним ударом було зруйновано школу. Як повідомляє у Facebook Донецька обласна прокуратура, 5 квітня "збройні сили Росії, в черговий раз порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по м. Краматорську".

Внаслідок ворожої атаки на місто було частково зруйновано загальноосвітню школу. На місці влучення ракети зафіксована вирва завширшки 15 м і завглибшки майже 3 м.