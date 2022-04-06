Кириленко: Оккупанты массово обстреливают Донецкую область, есть жертвы (фото)

В Очеретинской общине повреждены не менее 6 жилых домов, детский сад и нежилое помещение

Павел Кириленко рассказал, что оккупанты продолжают обстреливать Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 6 апреля в Донецкой области российские оккупанты продолжают обстрелы. Наибольшую активность враги проявляют в центре и на юге области.

О ситуации в регионе сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Какая обстановка в Донецкой области?

Утром 6 апреля враг цинично обстрелял мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь. В результате обстрела – 4 погибших и 4 раненых.

Дважды под обстрелы попала Очеретинская община – известно об 1 погибшем, повреждены не менее 6 жилых домов, детский сад и нежилое помещение.

В Марьинской общине в результате обстрела ранены 4 гражданских, повреждены 2 дома.

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Также оккупанты открыли огонь в направлении Гродовки и Новогродовки.

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Оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске

Российские оккупанты продолжают обстреливать Краматорск Донецкой области, накануне ракетным ударом была разрушена школа. Как сообщает в Facebook Донецкая областная прокуратура, 5 апреля "вооруженные силы России, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по г. Краматорску".

В результате вражеской атаки на город была частично разрушена общеобразовательная школа. На месте попадания ракеты зафиксирована воронка шириной в 15 м и глубиной почти 3 м.