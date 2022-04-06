Кириленко: Оккупанты массово обстреливают Донецкую область, есть жертвы (фото)

По состоянию на вечер 6 апреля в Донецкой области российские оккупанты продолжают обстрелы. Наибольшую активность враги проявляют в центре и на юге области.
О ситуации в регионе сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Какая обстановка в Донецкой области?
Утром 6 апреля враг цинично обстрелял мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь. В результате обстрела – 4 погибших и 4 раненых.
Далее по теме
Дважды под обстрелы попала Очеретинская община – известно об 1 погибшем, повреждены не менее 6 жилых домов, детский сад и нежилое помещение.
В Марьинской общине в результате обстрела ранены 4 гражданских, повреждены 2 дома.
Также оккупанты открыли огонь в направлении Гродовки и Новогродовки.
Оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске
Российские оккупанты продолжают обстреливать Краматорск Донецкой области, накануне ракетным ударом была разрушена школа. Как сообщает в Facebook Донецкая областная прокуратура, 5 апреля "вооруженные силы России, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по г. Краматорску".
В результате вражеской атаки на город была частично разрушена общеобразовательная школа. На месте попадания ракеты зафиксирована воронка шириной в 15 м и глубиной почти 3 м.
Открыто досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).