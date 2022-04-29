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Ракетний удар РФ по Києву: рятувальники знайшли під завалами будинку тіло загиблого (оновлено)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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29 квітня, 10:32
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Дві ракети влучили в багатоповерхівку в Шевченківському районі Києва
Віталій Кличко назвав кількість постраждалих від прильотів російських ракет по столиці.
Віталій Кличко назвав кількість постраждалих від прильотів російських ракет по столиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок ракетного обстрілу житлового будинку у Шевченківському районі Києва постраждали 10 осіб, 4 особи госпіталізували. Під завалами знайшли тіло загиблого.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

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"Київ продовжує перебувати під прицілом ворога. Вчорашня атака, ракети в мирні будинки – тому свідчення. Рятувальники розібрали завали в багатоповерховому будинку в Шевченківському районі. Він – новий і ще малонаселений, тому там було небагато мешканців. Слава Богу, ніхто не загинув. Але є постраждалі. 4 людей госпіталізували", – повідомив Кличко.

Зранку дорожники почали прибирання біля будинку.

О 10:30 Кличко повідомив, що рятувальники виявили загиблого на місці ракетного удару.

"Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", – заявив мер столиці.

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Усього за понад 2 місяці варварської вторгнення Росії в столиці поранені 435 мирних жителів. Трохи більше 100 загинули, серед них – 4 дитини.

Що відомо про ракетний удар по Києву

Російська армія 28 квітня завдала ракетного удару по Києву, над містом спостерігалася хмара диму, загорілася одна з будівель. Як повідомляв Telegram-канал "Сьогодні", ворожа ракета прилетіла на правий берег Києва, неподалік від центру.

Згодом стало відомо, що дві ракети прилетіли в Шевченківський район.

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Рятувальники повідомили, що 28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали – 10.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що шокований ударами російських ракет по Києву в той час, коли він проводив переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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