Коли закінчиться війна з Росією – план воєнної перемоги від Геращенка

Радник глави МВС розповів про спосіб здобути перемогу та про плани РФ

/ Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Є лише один шлях для повної перемоги у війні з Росією — про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

"Захід, очевидно, не вступатиме в збройне протистояння з Росією. Це очевидно, вони до цього не готові і не хочуть. Дай боже, щоб вони нам постачали системи ППО кращі, ніж переносні "Стингери". Друге питання: нам необхідно перемолоти 2/3 російської військової машини. На сьогодні, на думку експертів, ми перемололи її на 30%. Щоб повністю вона стала небоєздатною, потрібно мінімум 2/3. Через це загине величезна кількість наших героїв та мирних жителів. Але іншого шляху немає", — сказав він.

Геращенко також запевнив, що в агресора не вдасться захопити Київ.

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"Ми зупинили наступ під Києвом. На сьогодні вони там тупцюють, їх постійно знищують, випалюють, просунутися далі вони не можуть. Для того, щоб оточити Київ, необхідно перерізати трасу Київ-Одеса, перерізати трасу Київ-Черкаси і вийти до Дніпра з усіх сторін. У них сил на це немає і не буде", — сказав він.

За словами Геращенка, російські війська не зможуть досягти й інших основних цілей.

"Путін хоче здобути військову перемогу, зараз у нього цієї перемоги немає. Для нього одна з головних цілей — це Маріуполь, який не здасться. І друге — спроба російських фашистів оточити наше угруповання на Донбасі. Вони мають надію, але цього не буде, тому що ми маємо сили, щоб цього не допустити", — сказав він.

Війна в Україні 10 березня