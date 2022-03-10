Когда закончится война с Россией – план военной победы от Геращенко

Есть только один путь для полной победы в войне с Россией — об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью на телеканале "Украина 24".
"Запад, очевидно, не будет вступать в вооруженное противостояние с Россией. Это очевидно, они к этому не готовы и не хотят. Дай Бог, чтобы они нам поставляли системы ПВО получше, чем переносные "Стингеры". Второй вопрос: нам необходимо перемолоть 2/3 российской военной машины. На сегодня, по мнению экспертов, мы перемололи ее на 30%. Чтобы полностью она стала небоеспособной, нужно минимум 2/3. Из-за этого погибнет огромное количество наших героев и мирных жителей. Но другого пути нет", — сказал он.
Геращенко также заверил, что у агрессора не получится захватить Киев.
"Мы остановили наступление под Киевом. На сегодняшний момент они там топчутся, их постоянно уничтожают, выжигают, продвинуться дальше они не могут. Для того чтобы окружить Киев, необходимо перерезать трассу Киев-Одесса, перерезать трассу Киев-Черкассы и выйти к Днепру со всех сторон. У них сил на это нет и не будет", — сказал он.
По словам Геращенко, российские войска не смогут достигнуть и других основных целей.
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"Путин хочет одержать военную победу, сейчас у него этой победы нет. Для него одна из главных целей — это Мариуполь, который не сдастся. И второе — попытка российских фашистов окружить нашу группировку на Донбассе. Они питают надежды, но этого не будет, потому что у нас есть силы, чтобы этого не допустить", — сказал он.
Война в Украине 10 марта
- Под Броварами ВСУ подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колонну российской техники.
- Утром был обстрелян Северодонецк.
- По состоянию на 10 марта орки потеряли уже 12 000 личного состава.
- Украинские города продолжают обороняться от российских захватчиков. Самая трудная ситуация остается в Харьковской, Сумской областях, а также на юге страны.
- Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка российской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.
- На войну с Украиной Россия уже бросает частные охранные фирмы — об этом рассказал частный охранник из РФ, который попал в плен к украинским силовикам.
- С начала войны из-за границы домой вернулись 215 тысяч украинцев. Преимущественно – мужчины, это где-то 80%.