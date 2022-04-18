Кремль хоче влаштувати другий Маріуполь – Гайдай

Жителям Сєверодонецька необхідно залишити місто через посилення бойових дій, стверджує голова ОДА

Війська РФ завдають ударів по населеній області / Колаж "Сьогодні"

Жителів Сєверодонецькапросять якомога швидше покинути місто. РФ планує перетворити населений пункт на другий Маріуполь за масштабами трагедій та руйнувань.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Поки що з міста вийти можна, але кремль хоче зробити тут за масштабами трагедії та руйнувань другий Маріуполь. Ворог без честі, совісті та принципів. Він поранений. Він у конвульсіях. 9 травня йому важливо повісити своєму населенню на вуха нову брехливу локшину. Заради цього Донецьку та Луганську область, яку вони "захищають", прямо зараз стирають з лиця землі", – йдеться у повідомленні.

Глава області стверджує, що армія РФ не здатна на чесний бій і завдає ударів авіабомбами, ракетами та артилерією по мирних жителів.

"Буде великий бій. На сході біля лінії вогню надто небезпечно. Будь ласка, всі, хто близько, їдьте", – додав Сергій Гайдай.

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Сєверодонецьк зруйновано майже на 70%

Російські окупанти своїми обстрілами пошкодили в містіосновні магістралі водопроводу та знищили два продовольчі склади. Наразі водопостачання зупинили.

Війська РФ обстрілюють практично всі райони, зрівнюють із землею житлові будинки, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури.

"Нині місто майже на 70% зруйноване. Нові райони потребуватимуть повного відновлення, оскільки вони не придатні для життя", – йдеться у повідомленні.

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