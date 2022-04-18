Кремль хочет устроить второй Мариуполь – Гайдай

Жителям Северодонецка необходимо покинуть город из-за усилений боевых действий, утверждает глава ОГА

Войска РФ наносят удары по населенной области / Коллаж "Сегодня"

Жителей Северодонецка просят скорее покинуть город. РФ планирует превратить населенный пункт во второй Мариуполь по масштабам трагедий и разрушений.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Пока из города выйти можно, но кремль хочет сделать тут по масштабам трагедии и разрушений второй Мариуполь. Враг без чести, совести и принципов. Он ранен. Он в конвульсиях. 9 мая ему важно повесить своему населению на уши новую лживую лапшу. Ради этого Донецкую и Луганскую область, которою они "защищают", прямо сейчас стирают с лица земли", – говорится в сообщении.

Глава область утверждает, что армия РФ не способна на честный бой и наносит удары авиабомбами, ракетами и артиллерией по мирным жителям.

"Будет большой бой. На востоке возле линии огня слишком опасно. Пожалуйста, все кто близко, уезжайте", – добавил Сергей Гайдай.

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Северодонецк разрушен почти на 70%

Российские оккупанты своими обстрелами повредили в городе основные магистрали водопровода и уничтожили два продовольственных склада. Сейчас водоснабжение приостановили.

Войска РФ обстреливают практически все районы, сравнивают с землей жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и объекты критической инфраструктуры.

"Сейчас город почти на 70% разрушен. Новые районы будут нуждаться в полном восстановлении, поскольку они не пригодны для жизни", – говорится в сообщении.

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