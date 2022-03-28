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Кремль допоміг знищити російський корабель у Бердянську – начальник ГУР

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28 березня, 21:32
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За словами генерала, Україна отримує багато інформації про плани Кремля щодо нашої країни
Кремль допомагає знищувати російську техніку в Україні. Фото: Maxar, колаж "Сьогодні"
Кремль допомагає знищувати російську техніку в Україні. Фото: Maxar, колаж "Сьогодні"

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що Україна має гарну підтримку агентурної розвідки та серйозних джерел у Кремлі. Так, розвідка допомогла знищити російський корабель у Бердянську.

Про це Буданов повідомив в інтерв'ю виданню Coffee or Die.

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За словами генерала, Україна отримує багато інформації про плани Кремля щодо нашої країни. Завдяки джерелам українцям вдалося поринути у безліч секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва.

Для прикладу Буданов навів нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель. Так, розвідка допомогла визначити, в який момент потрібно потрапити, щоб завдати максимальної шкоди противнику.

"Ракета вдарила в той момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", – наголосив генерал.

У Бердянську ЗСУ, окрім "Орська", підбили ще три десантні кораблі РФ

У четвер, 24 березня, Збройні сили України атакували захоплений російськими окупантами Бердянський порт у Запорізькій області. Як повідомляв сайт "Сьогодні", українські військові знищили десантний корабель ворога "Орськ" та резервуар на 3000 тонн палива.

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Також стало відомо, що крім знищеного "Орська," було пошкоджено ще кілька російських військових суден. За даними видання Obozrevatel, сталася пожежа на великому десантному кораблі "Саратов".

"Рятуються втечею БДК "Куніков" та "Новочеркаськ", які також отримали пошкодження й втрати серед екіпажів (11 поранених, 3 загиблих)", – інформує ресурс.

Нагадаємо, на початку березня Бердянськ виявився захопленим російськими військами. Люди кілька днів виходили на протести, скандуючи, що Бердянськ – це Україна.

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21 березня глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські окупанти, які утримують місто. викрали з морського порту у Бердянську п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти викрали у Бердянську нардепа від ОПЗЖ та бізнесмена Олександра Пономарьова. Підприємства зупинили роботу на знак протесту проти викрадення.

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Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
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Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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