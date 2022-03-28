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Кремль помог уничтожить русский корабль в Бердянске – начальник ГУР

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28 марта, 21:32
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По словам генерала, Украина получает много информации о планах Кремля по поводу нашей страны
Кремль помогает уничтожать российскую технику в Украине. Фото: Maxar, коллаж "Сегодня"
Кремль помогает уничтожать российскую технику в Украине. Фото: Maxar, коллаж "Сегодня"

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Украина имеет хорошую поддержку агентурной разведки и серьезных источников в Кремле. Таким образом разведка помогла уничтожить русский корабль в Бердянске.

Об этом Буданов сообщил в интервью изданию Coffee or Die.

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По словам генерала, Украина получает много информации о планах Кремля по поводу нашей страны. Благодаря источникам украинцам удалось проникнуть во множество секторов российского военного, политического и финансового руководства.

Для примера Буданов привел недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен российский десантный корабль. Таким образом разведка помогла определить, в какой момент нужно попасть, чтобы нанести максимальный ущерб противнику.

"Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", — подчеркнул генерал.

В Бердянске ВСУ, кроме "Орска", подбили еще три десантных корабля РФ

В четверг, 24 марта, Вооруженные силы Украины атаковали захваченный российскими оккупантами Бердянский порт в Запорожской области. Как сообщал сайт "Сегодня", украинские военные уничтожили десантный корабль врага "Орск" и резервуар на 3000 тонн топлива.

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Также стало известно, что кроме уничтоженного "Орска", были повреждены еще несколько российских военных судов. По данным издания Obozrevatel, произошел пожар на большом десантном корабле "Саратов".

"Спасаются бегством БДК "Куников" и "Новочеркасск", которые также получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших)", – информирует ресурс.

Напомним, в начале марта Бердянск оказался захваченным российскими войсками. Люди несколько дней выходили на протесты, скандируя, что Бердянск – это Украина.

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21 марта глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что удерживающие город российские оккупанты похитили из морского порта в Бердянске пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты похитили в Бердянске нардепа от ОПЗЖ и бизнесмена Александра Пономарева. Предприятия остановили работу в знак протеста против похищения.

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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

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Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.
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Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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