Кремль помог уничтожить русский корабль в Бердянске – начальник ГУР

По словам генерала, Украина получает много информации о планах Кремля по поводу нашей страны

Кремль помогает уничтожать российскую технику в Украине. Фото: Maxar, коллаж "Сегодня"

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Украина имеет хорошую поддержку агентурной разведки и серьезных источников в Кремле. Таким образом разведка помогла уничтожить русский корабль в Бердянске.

Об этом Буданов сообщил в интервью изданию Coffee or Die.

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По словам генерала, Украина получает много информации о планах Кремля по поводу нашей страны. Благодаря источникам украинцам удалось проникнуть во множество секторов российского военного, политического и финансового руководства.

Для примера Буданов привел недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен российский десантный корабль. Таким образом разведка помогла определить, в какой момент нужно попасть, чтобы нанести максимальный ущерб противнику.

"Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", — подчеркнул генерал.

В Бердянске ВСУ, кроме "Орска", подбили еще три десантных корабля РФ

В четверг, 24 марта, Вооруженные силы Украины атаковали захваченный российскими оккупантами Бердянский порт в Запорожской области. Как сообщал сайт "Сегодня", украинские военные уничтожили десантный корабль врага "Орск" и резервуар на 3000 тонн топлива.

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Также стало известно, что кроме уничтоженного "Орска", были повреждены еще несколько российских военных судов. По данным издания Obozrevatel, произошел пожар на большом десантном корабле "Саратов".

"Спасаются бегством БДК "Куников" и "Новочеркасск", которые также получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших)", – информирует ресурс.