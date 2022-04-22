Криваве паливо підходить? Шольц відмовився вводити ембарго на російський газ

Євросоюз стоїть на порозі ухвалення шостого пакету санкцій проти Росії, де, на думку Києва, обов'язково має бути ембарго на російські нафту та газ. Проте один із ключових гравців ЄС – Німеччина – не бажає відмовлятися від енергоносіїв з Росії. Про це вкотре заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
Сказав це політик у своєму інтерв'ю для німецького видання Der Spiegel.
Заява
"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну", – аргументував свою позицію канцлер.
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Він також заявив, що йдеться не про заробляння грошей, а про те, щоб уникнути економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць та закриття виробництв.
"Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи, а також серйозно вплинуло б на фінансування відновлення України. Тому я мушу сказати: ми не можемо допустити цього. І по-третє, хтось думає про глобальні наслідки?", – спитав Шольц.
Ситуація із Шольцем
- 19 квітня політик повідомив, що на другій місяць війни Німеччина знайшла варіант, як дати Україні хоч якусь зброю, але виключно для оборонних цілей. І для цього було необхідно, щоб із європейським лідером переговорив американський президент Джозеф Байден.
- 22 квітня Шольц заявив, що Берлін по можливості продовжуватиме постачання зброї Україні. Проте знову поставив акцент на тому, що "зайвої" зброї для України у них немає, а серед наявного немає важкого озброєння.
- Небажання нинішнього канцлера озброїти ЗСУ призвело до того, що потужна парламентська опозиція у Бундестазі готова розіграти карту, яка може призвести до відставки Шольця.