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Шольц: Німеччина передасть Україні оборонну зброю

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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19 квітня, 21:34
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Щоправда, запаси держави вже закінчилися, треба чекати на нову партію
Шольц каже, що готовий надати оборонну зброю / Колаж "Сьогодні"
Шольц каже, що готовий надати оборонну зброю / Колаж "Сьогодні"

Влада Німеччини змінила свою позицію щодо відмови від надання Україні допомоги у вигляді зброї. За підсумками телефонного спілкування з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова й надалі підтримувати Україну у військовому та фінансовому відношенні. Щоправда, за словами канцлера, ФРН практично вичерпала кількість зброї, яку вона може постачити зі своїх власних запасів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Що відомо

Канцлер Німеччини повідомив, що серед зброї, яку, за словами виробників військової техніки, вони можуть поставити швидко і яка необхідна Україні, – протитанкові та протиповітряні засоби. Берлін ладен навіть за це самостійно заплатити.

"Ми надамо необхідні гроші для покупки. Мета полягає в тому, щоб посилити українську армію, щоб вона могла відбити російську атаку", – сказав Шольц.

На запитання, чи поставить Німеччина в Україну сучасні танки "Леопард", він сказав, що Берлін та його західні союзники дійшли висновку, що найдоцільніше постачати зброю, якою українці вже вміють користуватися. За його словами, союзники координують постачання.

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Позиція Німеччини

  • На тлі тиску на канцлера Німеччини Олафа Шольца з приводу високих цін на енергоносії всередині країни лідеру німецького уряду все ж таки довелося різко виступити на адресу президента Росії. Після кадрів з Бучі канцлер засудив дії армії Росії та закликав російського диктатора припинити руйнівну війну в Україні.
  • Новому рішенню Шольца не завадила ситуація з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, якого нібито не прийняли у Києві через його дружні стосунки з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним.
  • 11 квітня під час свого традиційного нічного звернення до нації президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз позиція Берліна щодо санкцій трохи повертається у бік України.

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Адам Горбатюк - заслужений артист України з Луцька, музикант, а нині - боєць Нацгвардії, кулеметник. Як і в 2015 році, зараз теж записався добровольцем. Але в окопах він не тільки воює з ворогом, а й не полишає улюбленої справи - співає для побратимів, піднімаючи бойовий дух.
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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