Шольц: Німеччина передасть Україні оборонну зброю

Щоправда, запаси держави вже закінчилися, треба чекати на нову партію

Шольц каже, що готовий надати оборонну зброю / Колаж "Сьогодні"

Влада Німеччини змінила свою позицію щодо відмови від надання Україні допомоги у вигляді зброї. За підсумками телефонного спілкування з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова й надалі підтримувати Україну у військовому та фінансовому відношенні. Щоправда, за словами канцлера, ФРН практично вичерпала кількість зброї, яку вона може постачити зі своїх власних запасів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Що відомо

Канцлер Німеччини повідомив, що серед зброї, яку, за словами виробників військової техніки, вони можуть поставити швидко і яка необхідна Україні, – протитанкові та протиповітряні засоби. Берлін ладен навіть за це самостійно заплатити.

"Ми надамо необхідні гроші для покупки. Мета полягає в тому, щоб посилити українську армію, щоб вона могла відбити російську атаку", – сказав Шольц.

На запитання, чи поставить Німеччина в Україну сучасні танки "Леопард", він сказав, що Берлін та його західні союзники дійшли висновку, що найдоцільніше постачати зброю, якою українці вже вміють користуватися. За його словами, союзники координують постачання.

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Позиція Німеччини