Куди звертатися українцям, яких примусово вивезли в Росію: поради від МЗС

Міністерство закордонних справ України у зв’язку з примусовим вивезенням російськими окупантами українців на територію Росії зазначило, в які посольства України необхідно звертатися по допомогу.
Про це МЗС повідомило в Facebook.
Список посольств
"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", – вказали в МЗС.
Куди необхідно звертатися:
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1. Посольство України в Естонській Республіці:
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
електронна пошта: [email protected], [email protected]
2. Посольство України в Латвійській Республіці:
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
електронна пошта: [email protected]
3. Посольство України в Республіці Білорусь:
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
електронна пошта: [email protected], [email protected]
4. Посольство України в Грузії:
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
електронна пошта: [email protected]
5. Посольство України в Азербайджанській Республіці:
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
електронна пошта: [email protected]
6. Посольство України в Республіці Казахстан:
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
електронна пошта: [email protected], [email protected]
7. Посольство України в Республіці Фінляндія:
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
електронна пошта: [email protected]
8. Посольство України в Китайській Народній Республіці:
тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
електронна пошта: [email protected], [email protected]
9. Посольство України в Республіці Вірменія:
тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
електронна пошта: [email protected]
10. Посольство України в Литовській Республіці:
тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
електронна пошта: [email protected], [email protected]
11. Посольство України в Республіці Польща:
тел.: +48 698 608 837
електронна пошта: [email protected]
12. Консульство України в Гданську:
тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
електронна пошта: [email protected]
13. Посольство України в Турецькій Республіці:
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
електронна пошта: [email protected], [email protected]
У міністерстві зазначили, що посольствам доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу українцям для забезпечення їх повернення в Україну.
Нагадаємо, російські окупанти привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків в окупований Донецьк. Деяких людей везуть у Росію.