Куди звертатися українцям, яких примусово вивезли в Росію: поради від МЗС

У міністерстві заявили про масове вивезення громадян України на територію РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

Міністерство закордонних справ України у зв’язку з примусовим вивезенням російськими окупантами українців на територію Росії зазначило, в які посольства України необхідно звертатися по допомогу.

Про це МЗС повідомило в Facebook.

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Список посольств

"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", – вказали в МЗС.

Куди необхідно звертатися:

1. Посольство України в Естонській Республіці:

тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

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електронна пошта: [email protected], [email protected]

2. Посольство України в Латвійській Республіці:

тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

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електронна пошта: [email protected]

3. Посольство України в Республіці Білорусь:

тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

електронна пошта: [email protected], [email protected]

4. Посольство України в Грузії:

тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

електронна пошта: [email protected]

5. Посольство України в Азербайджанській Республіці:

тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

електронна пошта: [email protected]

6. Посольство України в Республіці Казахстан:

тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

електронна пошта: [email protected], [email protected]

7. Посольство України в Республіці Фінляндія:

тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

електронна пошта: [email protected]

8. Посольство України в Китайській Народній Республіці:

тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

електронна пошта: [email protected], [email protected]

9. Посольство України в Республіці Вірменія:

тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

електронна пошта: [email protected]

10. Посольство України в Литовській Республіці:

тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

електронна пошта: [email protected], [email protected]

11. Посольство України в Республіці Польща:

тел.: +48 698 608 837

електронна пошта: [email protected]

12. Консульство України в Гданську:

тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

електронна пошта: [email protected]

13. Посольство України в Турецькій Республіці:

тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

електронна пошта: [email protected], [email protected]

​​У міністерстві зазначили, що посольствам доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу українцям для забезпечення їх повернення в Україну.

Нагадаємо, російські окупанти привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків в окупований Донецьк. Деяких людей везуть у Росію.

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