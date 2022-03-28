Куда обращаться украинцам, которых принудительно вывезли в Россию: советы от МИД

Министерство иностранных дел Украины в связи с принудительным вывозом российскими оккупантами украинцев на территорию России отметило, в какие посольства Украины необходимо обращаться за помощью.
Об этом МИД сообщило в Facebook.
Список посольств
"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России рекомендуем соотечественникам, ставшим жертвами таких незаконных действий российского режима и желающих вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", – указали в МИД.
Куда нужно обращаться:
Далее по теме
1. Посольство Украины в Эстонской Республике:
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
электронная почта: [email protected], [email protected]
2. Посольство Украины в Латвийской Республике:
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
электронная почта: [email protected]
3. Посольство Украины в Республике Беларусь:
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
электронная почта: [email protected], [email protected]
4. Посольство Украины в Грузии:
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
электронная почта: [email protected]
5. Посольство Украины в Азербайджанской Республике:
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
электронная почта: [email protected]
6. Посольство Украины в Республике Казахстан:
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
электронная почта: [email protected], [email protected]
7. Посольство Украины в Республике Финляндия:
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
электронная почта: [email protected]
8. Посольство Украины в Китайской Народной Республике:
тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
электронная почта: [email protected], [email protected]
9. Посольство Украины в Республике Армения:
тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
электронная почта: [email protected]
10. Посольство Украины в Литовской Республике:
тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
электронная почта: [email protected], [email protected]
11. Посольство Украины в Республике Польша:
тел.: +48 698 608 837
электронная почта: [email protected]
12. Консульство Украины в Гданьске:
тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
электронная почта: [email protected]
13. Посольство Украины в Турецкой Республике:
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
электронная почта: [email protected], [email protected]
В министерстве отметили, что посольствам поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь украинцам для обеспечения их возвращения в Украину.
Напомним, российские оккупанты привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей в оккупированный Донецк. Некоторых везут в Россию.