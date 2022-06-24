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Кулеба назвав переломний момент, який допоміг Україні стати кандидатом у ЄС

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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24 червня, 00:06
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Ще тиждень тому ситуація була зовсім іншою
Трійка політиків ЄС, які це зробили / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Трійка політиків ЄС, які це зробили / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Переломним моментом у рішенні щодо надання Україні статусу кандидата до членів Європейського Союзу став візит минулого тижня до Києва лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час загальнонаціонального марафону на телеканалі "Україна 24".

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Як дотискали

"Ще тиждень тому все було досить хитко. Проте дотиснули, докрутили, переконали і сьогодні почалася нова епоха. Вона називається дуже коротко: "Україна – це Європа ", – резюмував Кулеба.

Він також розкрив деякі деталі, як вдалося довести європейським політикам, що Україна є Європою.

"Список скептиків був відомий давно. Це були Нідерланди, і Данія, Швеція, Португалія. Усі вони мали певне бачення. Німеччина була у цьому таборі. Слід відзначити, що дуже важливу роль відіграв президент Франції Еммануель Макрон. І я звернув увагу, що саме під час головування Франції це рішення схвалено. Була принципова позиція – зробити це саме зараз. Та й переломним моментом став візит чотирьох європейських лідерів до Києва минулого тижня у четвер та їхня розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Можу, як то кажуть, відкрити завісу, у п'ятницю наступного ж дня вже було оприлюднено позицію Єврокомісії. Однак на момент візиту в четвер ще не було остаточного документа Єврокомісії. Це був дуже тонкий і дуже тендітний процес, проте все вийшло", – розповів міністр закордонних справ України.

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Дорога до кандидатства

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив здобуття Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу та привітав націю з цим переломним моментом у житті нашої країни.
  • 23 червня країни Європейського Союзу проголосували за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
  • 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.Днем раніше деякі глави європейських країн висловилися за інтеграцію з Україною.

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