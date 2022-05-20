Кулеба розповів, чи запровадить ЄС проти РФ нафтове ембарго

Залишається одна країна, яка має сумніви щодо введення обмеження проти Росії

Кулеба заявив, що ембарго проти РФ буде 100%/Фото: колаж: "Сьогодні"

Рано чи пізно країни Європейського Союзу введуть нафтове ембарго проти Росії. Це лише питання часу.

Про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба під час телемарафону.

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"Всі нам казали, що нафтове та газове ембарго — це не реально. Тепер параметри нафтового ембарго зрозумілі. Воно буде — це 100%. Залишилася Угорщина, яка веде свою гру в цьому питанні. Але я переконаний, що рішення буде знайдене", — зазначив голова МЗС.

Європа заплатить за відмову від російської нафти

Раніше представники ЄС заявили, що готові виплатити компенсацію Угорщині, якщо та підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, яким передбачається заборона на імпорт російських енергоносіїв.

Кошти на це візьмуть з резервів нової енергетичної стратегії Євросоюзу під назвою REPowerEU (про неї оголосять 18 травня), яка спрямована на поетапну відмову ЄС від російської сировини задовго до 2030 року. У цій стратегії мають бути кошти для країн спільноти, зокрема і для Угорщини.

Згодом вона визначилася із сумою, за яку готова "продати" свою згоду на нафтове ембарго проти агресора.

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Йдеться про 700-750 млн євро. У цій сумі:

500-550 млн євро потенційних інвестицій у нафтопереробні потужності протягом 4 років. Це повʼязано з тим, що вони розраховані саме на російську нафту, і щоб переробити інші види сировини, потрібні інвестиції;

200 млн євро вартості розширення потужності трубопроводу через Адріатичне море. Скільки це потребуватиме часу, достеменно не відомо, однак "ціна на газ в Угорщині підвищиться на 55%".

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