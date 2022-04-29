Кузькіна мати від Путіна. Дві ракети у спину генсека ООН стали відповіддю Кремля на пропозиції Гутерріша

В ООН хочуть добитися "зеленого коридору" з Маріуполя та зустрічі з вивезеними до РФ українцями

Путін знає, що в ООН нічого з Росією не зможуть зробити / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 28 квітня, під час візиту до України генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш мав можливість зрозуміти, з ким саме він зустрічався двома днями раніше в Москві. Путін, по суті, демонстративно вистрілив у спину генсеку ООН, наплювавши на все.

Пан генсек відвідав місце бомбардування будинків мирних жителів у Бородянці, а під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським пережив "повітряну тривогу" та вибух російської ракети за кілометр від Банкової.

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До ракетного удару

До руйнування житлового будинку в Шевченківському районі Києва представники України та ООН мали розуміння, що вони можуть зробити, щоб хоч якось допомогти українцям, які стали жертвами розв'язаної Росією війни. Під час брифінгу на Банковій Антоніу Гутерреш сказав, що ця війна має закінчитися і має бути встановлений в Україні мир відповідно до статуту ООН та положень міжнародного права.

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"Позиція ООН – чітка, як я говорив у Москві, російське вторгнення в Україну є порушенням її територіальної цілісності та статуту ООН. Я тут для того, щоб використати інститути ООН для захисту українських громадян та пошуку шляхів для миру. Рада безпеки ООН не змогла зробити все для запобігання та завершення цієї війни. Це стало приводом для масового розчарування та гніву. Проте щодня працівники ООН працюють для українців разом із багатьма українськими організаціями. ООН і надалі робитиме все для закінчення цієї воєни", – запевнив Гутерреш.

Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що на переговорах з генсеком ООН обговорювалися гуманітарні коридори з Маріуполя та відновлення постачання українського продовольства до країн, що цього потребують. З'явилася надія на основі візиту Гутерреша до Кремля, що це вдасться зрушити з мертвої точки.

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"Предметно обговорювалися можливості задіяти інструменти ООН для організації гуманітарних коридорів насамперед із Маріуполя. І ми тут дуже сподіваємося, що завдяки особистій участі генсека це все буде доведено до кінця. Це дуже серйозно обговорювалося, враховуючи зустріч генсека в Москві. Друге важливе питання – продовольча безпека, бо реально світові загрожує голод та політична дестабілізація, якщо буде обрізано постачання продуктів з України", – сказав Сибіга під час загальнонаціонального телемарафону на телеканалі Україна 24.

"На переговорах багато уваги ми приділили тому, як урятувати наших людей з Маріуполя. Вважаю, що за допомогою ООН можна організувати евакуаційну місію. Потрібно, щоб російська сторона поставилася до цього питання без цинізму і реально виконувала те, про що говорить. У Москві заявляли про те, що вони припинили вогонь у Маріуполі, але бомбардування позицій захисників міста триває, російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли генеральний секретар ООН був на переговорах у Москві", – повідомив Зеленський під час свого вечірнього звернення.

Після "прильоту"

З цього моменту стало очевидним, що Кремль не збирається займатися жодним міжнародним правом, міжнародними законами ні під егідою ООН, ні під чиїмось іншим посередництвом.

"Те, що сталося, – зовсім не випадково. Це справді зухвала подія. Це був такий агресивний жест не тільки щодо України, а й ООН і генсека ООН. Це демонстрація і йому теж, що не варто було йому їхати до Києва і це сигнал усім іншим політикам, що не варто їхати до Києва", – так прокоментував подію політолог Володимир Фесенко в ефірі телеканалу Україна 24 в рамках загальнонаціонального марафону.

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Надії на те, що різанина у Бучі, бомбардування Харкова, знищення Маріуполя або черговий проліт ракети над головами важливих візитерів у Києві допоможуть ООН позбутися Росії, що порушує всі міжнародні закони, теж немає.

"Ідея правильна – позбавити Росію права "вето" в ООН і про це вже говорили багато політиків і не тільки українські. Проте з юридичним механізмом розв'язання такої проблеми – глухий кут. Це практично неможливо зробити. Тут необхідна форс-мажорна ситуація. Я думаю, що рано чи пізно більшість країн ООН, які впливають на цю організацію, дійдуть до цього. Але сьогодні це практично неможливо зробити", – вважає Фесенко.

"Сьогодні – відразу після завершення наших переговорів у Києві в місто полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це багато говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інститутів. Про спроби російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює. Отже, це вимагає відповідної потужної реакції", – зазначив Зеленський під час вечірнього звернення.

Інші питання

За словами Сибіги, сторони також домовилися, що в рамках посилення допомоги ООН усі наші громадяни, які стали вимушеними переселенцями, отримуватимуть допомогу у вигляді грошей через відповідні системи ООН та при взаємодії з владою України. ООН готова надати матеріальну допомогу 4 млн таким громадянам до травня і 6 млн – до червня.

Також ООН намагається налагодити зв'язок відповідних держструктур України з нашими громадянами, вивезеними російськими солдатами до РФ.

"Президент детально обговорив із генсеком масштаби депортації до Росії. Понад 500 тисяч громадян насильно було вислано на територію Росії і ми не допустимо, щоб вони були рабами. Ми вимагаємо їхнього повернення. І в цьому плані потребуємо потужної та діяльної редакції ООН. Ми вимагаємо доступ представників цієї організації до наших громадян", – зазначив Сибіга.

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