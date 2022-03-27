Макрон не хоче називати Путіна "м'ясником"

Президент Франції сказав, що не повинно бути ескалації в словах

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "не використовуватиме" термін президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, який назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником".

Про це повідомляє Le Figaro.

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Ціль Франції

За словами Макрона, не треба "нагнітати ні слова, ні дії" у війні в Україні.

"Ми хочемо зупинити війну, яку Росія розв'язала в Україні, не вступаючи у війну. Це мета. І якщо ми хочемо зробити це, то не має бути ескалації ні в словах, ні в діях", – сказав президент Франції.

Він також заявив, що європейці не повинні піддаватися жодній ескалації:

"Ми, європейці, не повинні забувати про нашу географію і нашу історію. Ми не воюємо з російським народом", – сказав Макрон.

Що сталося раніше

Президент США Джо Байден, перебуваючи з дводенним візитом у Польщі, зустрівся з біженцями з України. Журналісти запитали Байдена, про що він думає, бачачи втікачів і водночас щодня спілкуючись із Путіним.

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Байден відповів: "Він – м'ясник".

Нагадаємо, Еммануель Макрон називав неприйнятними вимоги президента РФ Володимира Путіна для припинення війни в Україні

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