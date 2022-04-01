Макрон зустрівся з мером Мелітополя, який був у полоні в окупантів

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з мером тимчасово окупованого Мелітополя Іваном Федоровим, звільненим із російського полону. Про це він написав у Twitter.
"Викрадений російською армією, ніхто не може уявити, що зазнав мер Мелітополя. Тепер на волі він про це розповідає. Його історія нас приголомшила. Я висловив йому та українським депутатам наше захоплення та підтримку. Ми сповнені рішучості і ми з Україною", — написав. Макрон.
Він також опублікував фотографії із зустрічі в Єлисейському палаці.
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Викрадення мера Мелітополя
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