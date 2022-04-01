Макрон встретился с мэром Мелитополя, который был в плену у оккупантов

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с мэром временно оккупированного Мелитополя Иваном Федоровым, освобожденным из российского плена. Об этом он написал в Twitter.
"Похищенный российской армией, никто не может представить, что испытал мэр Мелитополя. Теперь на свободе он об этом рассказывает. Его история нас ошеломила. Я выразил ему и украинским депутатам наше восхищение и поддержку. Мы преисполнены решимости и мы с Украиной", — написал Макрон.
Он также опубликовал фотографии со встречи в Елисейском дворце.
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Похищение мэра Мелитополя
- 11 марта 10 оккупантов похитили мэра города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
- Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.
- 17 марта стало известно, что мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на 9 российских солдат-срочников в рамках обмена пленными. Россияне больше 5 дней склоняли его к сотрудничеству.
- Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал мэра города в видеообращении.