Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Макрон встретился с мэром Мелитополя, который был в плену у оккупантов

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 23:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент Франции пригласил Ивана Федорова в Елисейский дворец
Иван Федоров встретился с Эммануэлем Макроном
Иван Федоров встретился с Эммануэлем Макроном / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с мэром временно оккупированного Мелитополя Иваном Федоровым, освобожденным из российского плена. Об этом он написал в Twitter.

"Похищенный российской армией, никто не может представить, что испытал мэр Мелитополя. Теперь на свободе он об этом рассказывает. Его история нас ошеломила. Я выразил ему и украинским депутатам наше восхищение и поддержку. Мы преисполнены решимости и мы с Украиной", — написал Макрон.

Он также опубликовал фотографии со встречи в Елисейском дворце.

Реклама

Реклама

Похищение мэра Мелитополя

  • 11 марта 10 оккупантов похитили мэра города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
  • Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.
  • 17 марта стало известно, что мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на 9 российских солдат-срочников в рамках обмена пленными. Россияне больше 5 дней склоняли его к сотрудничеству.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал мэра города в видеообращении.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 12:00 1 апреля
1
Личный состав 17700
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 131
Вертолеты
4
Танки 625
Танки
5
ББМ 1751
ББМ
6
Артиллерия 316
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 96
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 85
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1220
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Максим Кагал – доброволец Отдельного отряда специального назначения "Азов". В мирной жизни – известный украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Погиб во время защиты Мариуполя, прикрывая побратимов. Ему было 30 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Кот Степан (конечно, Андреевич) - блогер-миллионник Инстаграма, ставший с начала войны волонтером. На странице Степана собирают финансовую помощь для различных фондов, которые спасают животных в Украине. Уже собрано около 300 тысяч гривен. Сейчас кот-блогер находится за границей (выехал с хозяйкой), но с каждым днем становится все популярнее.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46349.72

Binance Coin (BNB)

446.16

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

125.89

Theta (THETA)

4.11

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.48

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять