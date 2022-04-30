Масове поховання під Києвом: у Зеленського уточнили про 900 загиблих

Раніше Володимир Зеленський сказав, що правоохоронці знову виявили масове поховання на території Київської області.

За словами Володимира Зеленського, скільки людей загинуло – ніхто не знає. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський обмовився, розповідаючи журналістам про масові поховання на Київщині.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

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"Президент інтонаційно не відділив дві тези. Перша – сьогодні біля Бучі дійсно знайшли нову братську могилу, зараз її досліджують. Друга: 900 – це приблизна кількість тіл, знайдена в тій місцевості", – сказав він.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю для польських ЗМІ сказав, що правоохоронці знову виявили масове поховання на території Київської області, яка була під російською окупацією у березні.

Президент додав, що українська влада розраховує, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.

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Росія може напасти на Молдову

Крім того, представник військової розвідки України заявив, що сьогоднішня ситуація в регіоні – це явний сигнал про готовність РФ використати територію Придністров'я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Молдови.

"Ми відслідковуємо розвиток ситуації в Придністров'ї. Там зараз триває серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації. Вчинені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примус Придністровського керівництва погодитися на розширення присутності російських військ", – зазначає українська розвідка.

За даними ГУР, вибухи на об'єктах на території Придністров'я подаватимуться як загроза для населення регіону і сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років.

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