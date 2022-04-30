Массовое захоронение под Киевом: у Зеленского уточнили про 900 погибших

Ранее Владимир Зеленский сказал, что правоохранители снова обнаружили массовое захоронение на территории Киевской области

По словам Владимира Зеленского, сколько человек погибло – никто не знает. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обмолвился, рассказывая журналистам о массовых захоронениях на Киевщине.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

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"Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый – сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют. Второй: 900 – это приблизительное количество тел, найденное в той местности", – сказал он.

Ранее Владимир Зеленский в интервью для польских СМИ сказал, что правоохранители снова обнаружили массовое захоронение на территории Киевской области, которая находилась под российской оккупацией в марте.

Президент добавил, что украинские власти рассчитывают, что около 500 тысяч украинцев оккупанты незаконно депортировали в Россию.

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Россия может напасть на Молдову

Кроме того, представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск", – отмечает украинская разведка.

По данным ГУР, взрывы на объектах на территории Приднестровья будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – покинуть этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет.

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