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Математичний розрахунок російсько-української війни: на скільки ще вистачить ресурсів

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Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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3 червня, 16:35
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Відомий політтехнолог, письменник, а в минулому ще й викладач математики Михайло Шейтельман вирахував терміни закінчення війни.
Завдяки математичній моделі політтехнолог-математик вирахував максимальну тривалість війни в Україні.
Завдяки математичній моделі політтехнолог-математик вирахував максимальну тривалість війни в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна між Росією та Україною вже йде 100 днів. Але може тривати максимум до середини лютого 2023 року. Про це Михайло Шейтельман сказав в інтерв'ю Ганні Степанець на ютуб-каналі Україна-24 .

Вирахував він це завдяки математичній моделі, яку вивів, ґрунтуючись на численних даних. Ми зателефонували політтехнологу-математику, аби дізнатися подробиці.

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Чому можна вірити Шейтельману

В даному випадку необхідними є знання в математиці, політтехнологіях, військовій справі, розуміння суспільних процесів... І у випадку з Шейтельманом так вийшло, що він добре розуміється на всіх цих напрямках:

  • 30 років займається політехнологіями (при цьому детально знає російську та українську політкухню),
  • викладав математичну фізику в університеті (багато років професійно займався математикою),
  • служив у двох арміях.

Щоп'ятниці Михайло Шейтельман обговорює ситуацію в країні та світі з Ганною Степанець. Стоп-кадр
Щоп'ятниці Михайло Шейтельман обговорює ситуацію в країні та світі з Ганною Степанець. Стоп-кадр / Фото: Україна 24

Як рахував

Є військові експерти, які, безумовно, набагато краще за мене розбираються у своїй сфері. Я їх усіх послухав, зафіксував інформацію. Вивчив дані тих фахівців, які знаються на озброєннях. Окремо – тих, хто у політиці; тих, хто в соціології тощо, – пояснює Шейтельман. – Причому враховував інформацію не лише українських чи російських, а й американських, європейських експертів. У результаті вийшов комплекс даних, які систематизував, склав і отримав результат.

Наприклад. Ось є у російської армії такі сили: танки, літаки... Українська армія сьогодні має стільки. А з урахуванням ленд-лізу стане у перший місяць – стільки, другого місяця – стільки, а третього – стільки. І якщо ми намалюємо чисто математичну модель, то виходить, що така війна може тривати від 6 до 9 місяців.

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Точка відліку – 13 травня (вносив дані на цей день). Тобто максимум війна в такій фазі, що зараз, може тривати до середини лютого.

Війна з погляду математики – це хаос. Але в ньому – два порядки

Війна, якщо дивитися на неї, як на зіткнення двох армій, з погляду математики розглядається як хаос першого порядку , – продовжує політтехнолог-математик. – А от якщо розглядати її як військово-політичний конфлікт , то це вже хаос другого порядку.

Для розуміння: хаос першого порядку, коли його прогнозуєш, не змінює своєї поведінки. А хаос другого порядку, коли його прогнозуєш, змінює свою поведінку – наш прогноз на нього впливає.

Наприклад, погода є хаосом першого порядку. Від того, що ми намагатимемося її передбачити, погода не зміниться.

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А наприклад, якщо ми займаємося з вами політикою, виборами, то там уже все працює по-іншому. Там також хаос, але другого порядку. І якщо ми говоримо: "за нашими прогнозами переможе Порошенко" з такою ймовірністю, то цей наш прогноз може вплинути на результати виборів. Тому що люди, почувши, що перемагає Порошенко, можуть мобілізуватись і прийти проголосувати проти нього.

Ось і в чистій війні, в хаосі першого порядку, коли танки проти танків, щоб ми не пророкували, це не змінить хід війни.

Михайло багато років жив і працював у Росії (був політтехнологом Бориса Березовського), Ізраїлі, Латвії. А зараз він в Україні, у Києві. Фото: https://www.facebook.com/MichaelSheitelman
Михайло багато років жив і працював у Росії (був політтехнологом Бориса Березовського), Ізраїлі, Латвії. А зараз він в Україні, у Києві. Фото: https://www.facebook.com/MichaelSheitelman

А коли ми говоримо про військово-політичне протистояння (те, що у нас зараз між Україною та Росією), де передбачені мирні переговори, економічні санкції (а не лише танки проти танків), то значить, що наш прогноз може вплинути на поведінку якихось людей. А це у свою чергу – на перебіг війни як військово-політичного конфлікту.

Наприклад. Через те, що Байден скаже: "16 числа Росія нападе", Росія може передумати нападати 16-го.

Те, що я вирахував і озвучив, – це прогноз щодо військової складової, щодо хаосу першого порядку – з погляду чистої війни, без політики.

Раніше війна може скінчитися. Але не пізніше

Тобто мої розрахунки говорять про те, що вже через 8,5 місяців у однієї зі сторін точно закінчаться ресурси для ведення чистої війни , – продовжує Михайло Шейтельман. – Тобто одна зі сторін не зможе далі воювати. У якої саме зі сторін закінчаться ресурси раніше – залежить від успіхів України чи Росії.

Через 8,5 місяців одна з країн не зможе воювати не лише тому, що в неї закінчаться умовні танки чи озброєння. Можуть закінчитись і гроші. Або народна підтримка. Або зовнішня допомога... Якщо закінчиться хоч щось одне з цього – воювати вже буде неможливо.

При цьому політична складова війни (хаос другого порядку) полягає у тому, що конфлікт можна зупинити будь-якої миті. Тими самими переговорами чи вольовим рішенням дійових осіб. І якщо сторони домовляться, то війна може закінчитися раніше, але не пізніше лютого наступного року.

Дивіться нову бесіду Анни Степанець із Михайлом Шейтельманом!

Сьогодні, 3 червня, о 21.30 на ютуб-каналі Україна-24 ви зможете не тільки подивитися та послухати оригінальний та дотепний розклад подій на даний момент, але й, підключившись до чату, поставити питання Михайлу Шейтельману у прямому ефірі.

Заходьте! Тут завжди цікаво:

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