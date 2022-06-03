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Математический расчет российско-украинской войны: на сколько еще хватит ресурсов

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Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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3 июня, 16:35
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Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман высчитал сроки окончания войны.
Благодаря математической модели политтехнолог-математик высчитал максимальную продолжительность войны в Украине.
Благодаря математической модели политтехнолог-математик высчитал максимальную продолжительность войны в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Война между Россией и Украиной уже идет 100 дней. Но всего она продлится максимум до середины февраля 2023-го. Об этом Михаил Шейтельман сказал в интервью Анне Степанец на ютуб-канале Украина-24.

Высчитал он это благодаря математической модели, которую вывел, основываясь на многочисленных данных. Мы позвонили политтехнологу-математику, чтобы узнать подробности.

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Почему можно верить Шейтельману

В данном случае важны знания в математике, политтехнологиях, военном деле, понимание общественных процессов… И в случае с Шейтельманом так получилось, что он хорошо разбирается во всех этих направлениях:

  • 30 лет занимается политехнологиями (при этом детально знает российскую и украинскую политкухню),
  • преподавал математическую физику в университете (много лет профессионально занимался математикой),
  • служил в двух армиях.

Каждую пятницу Михаил Шейтельман обсуждает ситуацию в стране и мире с Анной Степанец. Стоп-кадр
Каждую пятницу Михаил Шейтельман обсуждает ситуацию в стране и мире с Анной Степанец. Стоп-кадр / Фото: Украина 24

Как считал

Есть военные эксперты, которые, безусловно, намного лучше меня разбираются в своей сфере. Я всех их послушал, зафиксировал информацию. Изучил данные тех специалистов, которые разбираются в вооружениях. Отдельно – тех, кто в политике; тех, кто в социологии и т.д., – объясняет Шейтельман. - Причем учитывал информацию не только украинских или российских, но и американских, европейских экспертов. В итоге получился комплекс данных, которые систематизировал, сложил – и получил результат.

Например. Вот есть у российской армии такие-то силы: танки, самолеты… У украинской армии сегодня есть столько-то. А с учетом ленд-лиза станет в первый месяц – столько, во второй месяц – столько, а в третий – столько. И если мы нарисуем чисто математическую модель, то выяснится, что такая война может продолжаться от 6 до 9 месяцев.

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Точка отсчета – 13 мая (вносил данные на этот день). То есть, максимум война в такой фазе, что сейчас, может длиться до середины февраля.

Война с точки зрения математики – это хаос. Но в нем – два порядка

Война, если смотреть на нее, как на столкновение двух армий, с точки зрения математики рассматривается как хаос первого порядка, - продолжает политтехнолог-математик. – А вот если рассматривать ее как военно-политический конфликт, то это уже хаос второго порядка.

Для понимания: хаос первого порядка, когда его прогнозируешь, не меняет своего поведения. А хаос второго порядка, когда его прогнозируешь, меняет свое поведение – наш прогноз на него влияет.

Например, погода – это хаос первого порядка. От того, что мы попытаемся ее предсказать, погода не изменится.

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А, например, если мы занимаемся с вами политикой, выборами, то там уже все работает по-другому. Там тоже хаос, но второго порядка. И если мы говорим: "по нашим прогнозам победит Порошенко" с такой-то вероятностью, то этот наш прогноз может повлиять на результаты выборов. Потому что люди, услышав, что побеждает Порошенко, могут мобилизоваться и прийти проголосовать против него.

Вот и в чистой войне, в хаосе первого порядка, когда танки против танков, что бы мы не предсказывали, это не изменит ход войны.

Михаил много лет жил и работал в России (был политтехнологом Бориса Березовского), Израиле, Латвии. А сейчас он в Украине, в Киеве. Фото: https://www.facebook.com/MichaelSheitelman
Михаил много лет жил и работал в России (был политтехнологом Бориса Березовского), Израиле, Латвии. А сейчас он в Украине, в Киеве. Фото: https://www.facebook.com/MichaelSheitelman

А когда мы говорим о военно-политическом противостоянии (то, что у нас сейчас между Украиной и Россией), где предусмотрены мирные переговоры, экономические санкции (а не только танки против танков), то значит, что наш прогноз может повлиять на поведение каких-то людей. А это в свою очередь – на ход войны, как военно-политического конфликта.

Например. Из-за того, что Байден скажет: "16-го числа Россия нападет", Россия может передумать нападать 16-го.

То, что я высчитал и озвучил, – это прогноз по военной составляющей, по хаосу первого порядка – с точки зрения чистой войны, без политики.

Раньше война может закончиться. Но не позже

То есть, мои расчеты говорят о том, что уже через 8,5 месяцев у одной из сторон точно истекут ресурсы для ведения чистой войны, – продолжает Михаил Шейтельман. - То есть, одна из сторон не сможет дальше воевать. У какой именно из сторон закончатся ресурсы раньше – зависит от успехов Украины или России.

Через 8,5 месяцев одна из стран не сможет воевать не только потому, что у нее закончатся условные танки или вооружение. Могут закончиться и деньги. Или народная поддержка. Или внешняя помощь... Если истечет хотя бы что-то одно из этого – воевать уже будет невозможно.

При этом политическая составляющая войны (хаос второго порядка) заключается в том, что конфликт можно остановить в любое время. Теми же переговорами или волевым решением действующих лиц. И если стороны договорятся, то война может закончиться раньше, но точно не позже февраля следующего года.

Смотрите новую беседу Анны Степанец с Михаилом Шейтельманом!

Сегодня, 3 июня, в 21.30 на ютуб-канале Украина-24 вы сможете не только посмотреть и послушать оригинальный и остроумный расклад событий на данный момент, но и, подключившись к чату, – задать вопросы Михаилу Шейтельману в прямом эфире.

Заходите! Здесь всегда интересно:

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