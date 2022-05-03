Медведчук міг втекти до Росії на початку війни, та побоявся – Денисенко

Заарештований нардеп Віктор Медведчук більше не цікавий своєму кумові Володимиру Путіну, його завдання в Україні провалені. У Росії зраднику небезпечно.
Про це радник голови МВС Вадим Денисенко розповів у інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".
Денисенко розкрив інформацію щодо арешту й стану справ Віктора Медведчука на сьогодні. Насамперед потрібно зауважити, що уся та група людей, яка відповідала за Україну в Російській Федерації, потрапила в повну немилість у Володимира Путіна.
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"Все почалося з генерала Бесєди, про якого останнім часом багато говорилося, це керівник п'ятого відділу ФСБ, який курував Україну. Потім різна інформація про Суркова, який відповідав безпосередньо в адміністрації президента Росії за Україну. І заміна "смотрящего за Донбасом" Дмитра Козака, який керував тристоронньою групою в Мінську, на Кирієнка говорить про те, що всі ці люди потрапили в опалу і всі ці люди зараз по суті є як мінімум знаком мінус для Володимира Путіна і його найближчого оточення. Медведчук один із них", – зазначає Денисенко.
Зрадник, зі слів Денисенка, відповідав, як мінімум, за політичну ситуацію в Україні. За дуже багато процесів зі створення проросійських політичних сил, громадських організацій, включно з парамілітарними структурами. Те, що все це провалилося 24-го лютого, говорить про те, чи захоче сам Медведчук зараз опинитися в Російській Федерації.
"Якби він хотів у Росію, я думаю, у перші дні, коли він втік, у нього була можливість опинитися в Російській Федерації. Мені здається, це було значно легше, ніж переховуватися десь на території України. Тому з цієї точки зору перше питання – чи хоче сам Медведчук опинитися в Російській Федерації. Другий момент – публічні неодноразові заяви Пєскова про те, що Медведчук ніхто і звати його ніяк, тільки підтверджують версію про те, що Медведчук – це списаний елемент для Путіна", – зазначає посадовець.
Радник міністра внутрішніх справ наголошує, що Медведчук для Путіна такий же зрадник, як Бесєда й решта тих, хто курирували українське питання в Російській Федерації.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. Із гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним з ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Охоронець, який працював на депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру у будинку за адресою Яслинська, 11В. Триповерхова будівля розташована на площі близько 800 квадратних метрів.
- 18 квітня Медведчук звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.
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